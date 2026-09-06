Glogonjski kotlić za dečji osmeh: Kulinari kuvaju za Ognjenovo bolje sutra

GLOGONJ – Tradicionalna humanitarna manifestacija „Glogonjski kotlić“ okupiće 13. septembra, na platou ispred Crkve Svetog Petra i Pavla u Glogonju, brojne kulinarske ekipe i ljude dobre volje na velikom takmičenju u kuvanju pasulja. Svečanost počinje u 10 časova osveštavanjem automobila, nakon čega sledi dvočasovna borba sa vatrom i začinima, sa jedinstvenim i plemenitim ciljem – prikupljanjem novčanih sredstava za lečenje malog Ognjena Petruševskog.

Organizatori ove prepoznatljive manifestacije, koja uspešno spaja tradiciju, druženje i humanost, ističu da sav prihod od kotizacija i prodaje skuvanog pasulja ide direktno u humanitarne svrhe. Kotizacija po ekipi iznosi 2.500 dinara, a prijave i informacije mogu se dobiti putem telefona kod kontakt osoba Saše (069/2230600) i Danijela (063/7557930).

Prema zvaničnom pravilniku prvog humanitarnog takmičenja, ekipe mogu brojati od dva do četiri člana, a svaka grupa kuva jelo u jednom kotliću. Takmičari sami obezbeđuju drva ili plinske boce, kao i sve potrebne namirnice za kuvanje, dok je strogo zabranjeno korišćenje unapred skuvanog pasulja ili gotovih dodataka koji menjaju osnovu ovog tradicionalnog jela.

Kuvanje zvanično počinje u 10 časova, a predaja uzoraka sudijama predviđena je do 13 časova i 30 minuta u posudama koje obezbeđuje organizator. Kašnjenje sa predajom donosi kaznene bodove, a o konačnom plasmanu odlučivaće stručni žiri i „žiri iznenađenja“.

Stručno ocenjivanje donosi maksimalno 100 bodova, pri čemu najviše vrednosti nosi ukus jela (40 bodova), dok se miris i gustina vrednuju sa po 15 bodova. Izgled pasulja, kvalitet mesa i sastojaka, kao i originalnost samog recepta donose po 10 bodova. Nakon žiriranja, sav pasulj biće ponuđen posetiocima, a svaka ekipa će dobiti diplomu „HUMANOSTI“. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da svojim prisustvom, učešćem i donacijama pruže doprinos akciji „Za Ognjenovo bolje sutra“.

(Pančevac/S.L)