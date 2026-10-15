Besplatni pregledi u Glogonju: Otvorene prijave za građane

GLOGONJ – U Domu kulture „Mladost“ u Glogonju biće održana akcija besplatnih preventivnih pregleda u nedelju, 18. oktobra, od 8 do 11 časova.

Ovu zdravstvenu akciju organizuje Dom zdravlja Pančevo sa ciljem rane dijagnostike i prevencije hroničnih oboljenja kod lokalnog stanovništva.

Građani koji se odazovu pozivu imaće priliku da obave širok spektar medicinskih analiza i specijalističkih pregleda bez zdravstvene knjižice. Tokom akcije vršiće se merenje nivoa šećera i masnoće u krvi iz kapilarne krvi, određivanje indeksa telesne mase (BMI), kao i merenje krvnog pritiska.

Pored osnovnih parametara, na licu mesta radiće se i ultrazvuk štitne žlezde, pregledi ORL specijaliste, kao i skrining pregledi specijaliste neuropsihijatra. Lekari će na osnovu uočenih faktora rizika pružati zdravstvene savete i po potrebi upućivati pacijente u dalja savetovališta Doma zdravlja Pančevo.

„Pošto je broj pregleda ograničen zainteresovani za preglede mogu da se prijave svakog radnog dana u MZ Glogonj u periodu od 08-14 časova”, navodi se u zvaničnom obaveštenju organizatora koji apeluju na meštane da blagovremeno osiguraju svoj termin.

(Pančevac)