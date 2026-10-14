Beloj Crkvi dva ugovora od oportuniteta

Osnovnoj školi “Žarko Zrenjanin” i Narodnoj biblioteci u Beloj Crkvi na javnom konkursu Ministarstva pravde Republike Srbije za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu oportuniteta opredeljeno je ukupno 1.698.650,00 dinara, prenosi BCinfo.

Sredstva su namenjena unapređenju uslova za obrazovanje, modernizaciji nastavne opreme i poboljšanju prezentacije kulturnog nasleđa opštine Bela Crkva. Ugovore su u Domu Narodne skupštine potpisali direktor OŠ “Žarko Zrenjanin” Nenad Jokanović i direktor Narodne biblioteka Igor Vokoun.

Za Osnovnu školu “Žarko Zrenjanin” opredeljeno je 1.198.800,00 dinara za realizaciju projekta „Interaktivne table – podrška aktivnom i kvalitetnom učenju“, koji će doprineti unapređivanju nastavnog procesa, osavremenjivanju obrazovnog okruženja i stvaranju uslova za aktivno, interaktivno i kvalitetno učenje.

Narodna biblioteka u Beloj Crkvi dobila je 499.850,00 dinara za nabavku interaktivnog info kioska u cilju digitalne prezentacije kulturnog nasleđa opštine Bela Crkva.

(Pančevac/BCinfo)