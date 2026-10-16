Uspeh iz Uzdina: Helena Verešan treća na foto-konkursu u Beogradu

UZDIN – Kreativnost učenika iz Uzdina nagrađena je u Beogradu na konkursu fotografije „Pikseli i poetika“, koji je organizovao Češki centar. Helena Verešan, učenica sedmog razreda Osnovne škole „Sveti Georgije“ iz Uzdina, osvojila je treće mesto u starosnoj kategoriji od 12 do 18 godina, fotografijom koja iz neobične perspektive prikazuje jabuku postavljenu na prozoru.

Na konkursu je, pod mentorstvom nastavnika istorije Branislava Tođera, učestvovalo devetoro učenika od šestog do osmog razreda ove škole. Mladi fotografi su ohrabreni da kroz igru svetlosti, senki i boja, kao i uz pomoć tehnologija veštačke inteligencije, transformišu obične prizore u originalna umetnička dela. Helenin rad se našao među deset najboljih finalnih radova, a nagrada joj je uručena 6. oktobra na svečanoj ceremoniji u Češkom centru, gde je postavljena i izložba svih takmičarskih radova.

Učenici iz Uzdina prisustvovali su događaju kao počasni gosti, a njihova škola, koja je bila jedina ustanova sa grupnim učešćem učenika na ovom konkursu, dobila je posebnu zahvalnicu. Poseta glavnom gradu bila je ujedno i prilika da osnovci iz Uzdina obiđu kulturno-istorijske znamenitosti Beograda i spoje umetnost, učenje i lepo druženje.

(RTV Kovačica)