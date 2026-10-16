Nova garnitura dresova za FK „BAK“

BELA CRKVA – Opština Bela Crkva obezbedila je novu garnituru dresova za Fudbalski klub „BAK“, čime je uspešno nastavljena lokalna akcija podele sportske opreme klubovima na teritoriji ove južnobanatske opštine, javlja BCinfo.

Novu opremu upravi kluba svečano je uručio član Opštinskog veća Marko Lazarević.

Lazarević je tokom uručenja naglasio da lokalna samouprava jasno prepoznaje značaj sporta i ulogu koju ovaj fudbalski kolektiv ima u društvenom životu zajednice. Predstavnici i igrači FK „BAK“ izrazili su veliku zahvalnost opštini na vrednoj donaciji, istakavši da će im novi dresovi biti snažan dodatni motiv za postizanje što boljih rezultata na terenu u predstojećim utakmicama i prvenstvenim takmičenjima.

„Ova donacija novih dresova je način da vam pružimo podršku i pokažemo da cenimo sav trud, rad i energiju koju ulažete na terenu, ali i van njega. Želimo da znate da Opština Bela Crkva stoji uz svoje sportiste i da ćemo nastaviti da ulažemo u sportske kolektive i infrastrukturu”, poručio je Marko Lazarević.

(Pančevac/BCinfo)