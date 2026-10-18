Biračka mesta na teritoriji Grada Pančeva – sela

U Pančevu će se na predstojećim izborima za Skupštinu Republike Srbije glasati na 79 mesta, umesto na 74 kao na prethodnim izborima. odlučila je Izborna komisija Grada Pančeva na sednici održanoj 16. septembra. Birači svakako treba da dobiju poziv za glasanje, ali on nije uslov da se glasa. Ako ste upisani u birački spiska, to možete uraditi i bez poziva, s ličnom kartom ili pasošem. Spisak biračkih mesta može da vam posluži i kao orijentacija gde treba da glasate.

U BANATSKOM BRESTOVCU

BIRAČKO MESTO 1

OŠ„Olga Petrov” (Ulica Olge Petrov 1)

Glasaju:

B. Kidriča, B. Radičevića, Vojvode Stepe, V. Karadžića, Đ. Jakšića, Ž. Zrenjanina, Zlatica, Zmaj Jovina, I. L. Ribara, Kutina 1, Maršala Tiga, Mihajla Petrovića Alasa, Mlinska, M. Pijade, Olge Petrov, Paorska, Peščarska, Plodnih oranica, Ponjavička, Sinđelićeva, Sonje Marinković i Sutjeska.

BIRAČKO MESTO 2

MZ „Banatski Brestovac” (Maršala Tita 4a)

Glasaju:

4. oktobra, Verovačka, Vranjanska, Žikice Jovanovića, JNA, Kamp naselje „Jabukov cvet”, Kutina 2, Prvi maj, Ratka Pavlovića, R. Burdževića, Save Kovačevića i Smederevska.

U BANATSKOM NOVOM SELU

BIRAČKO MESTO 3

Zdravstvena stanica (V. Karadžića 36)

Glasaju:

27. marta 1–51 i 2–46b, Bratstva–jedinstva 1–77 i 2–82, Vašarska 1–17, V. Vlahovića, Vinogradarska, V. Karadžića, Ž. Zrenjanina 1–71 i 2–62a, Železničko naselje, I. L. Ribara 34–78, Pionirska, Prvog maja 13 i 32–42 i Save Kovačevića.

BIRAČKO MESTO 4

Klub penzionera (Maršala Tita 67)

Glasaju:

27. marta 51a–103 i 48–120, Bratstva jedinstva 79–177 i 84–170, Vašarska 19–93, D. Obradovića 5–19, Ž. Zrenjanina 73–149 i 64–122, Zmaj Jovina 45–63 i 6–8, I. L. Ribara 41–81, M. Gorkog, Maršala Tita 80–180, Oslobođenja 29b–71 i 32–64, Proleterska i S. Šolaje.

BIRAČKO MESTO 5

OŠ „Žarko Zrenjanin” (Maršala Tita79)

Glasaju:

29. novembra, 3. oktobra 23–119 i 14–82, B. Kidriča 81–189 i 76–180, B. Radičevića, Valerija Dokne, D. Obradovića 1–3c i 2–30, Zmaj Jovina 1–41 i 2–4a, JNA 23–111 i 24–80, Maršala Tita 69–187a, Narodne revolucije 41–81a i 70–116, Oslobođenja 1–29a i 2–30, Teslina, Utrinska i Šantićeva.

BIRAČKO MESTO 6

OŠ „Žarko Zrenjanin” (Maršala Tita 79)

Glasaju:

3. oktobra 1–21 i 2–12, Baštenska, B. Kidriča 1–79 i 2–74v, I. L. Ribara 1–39 i 2–32a, JNA 1–21 i 2–22, Maršala Tita 1–67, 2–74 i b.b., M. Pupina, Narodne revolucije 1–39 i 2–68, Omladinska, Pančevački put, Partizanska, Petra Kočića, Prvog maja 1–11a i 2–30v i Crepajski put.

U DOLOVU

BIRAČKO MESTO 7

Dom kulture „25 maj” (Kralja Petra I 36)

Glasaju:

Bavaništanski put, Badnjaka, B. Kidriča, Bratstva–jedinstva, Vašarska, V. Vlahovića, Vetrenjača, Vinogradarska ulica, Ž. Zrenjanina, Zimska, JNA, Kralja Petra I 1–85, Prvomajska, Proleterska, Ružina, Svetozara Markovića i Fiskulturna.

BIRAČKO MESTO 8

Dom kulture „25 maj” (Kralja Petra I36)

Glasaju:

Baštenska, Vikend naselje „Ušće”, Grobljanska, Kralja Petra I 2–114, Letnja, Lole Ribara, Omladinska, P. Drapšina, Pobede, Proletnja i Radnička.

BIRAČKO MESTO 9

OŠ „Aksentije Maksimović” (Aksentija Maksimovića 1)

Glasaju:

29. novembra, 4. oktobra, Aksentija Maksimovića, Dejana Brankova 1–9 i 2–12, Mite Vukosavljeva, Partizanska, Pastirska, Save Kovačevića, Sonje Marinković, Strahinje Stefanovića 1–73 i Utrinska.

BIRAČKO MESTO 10

OŠ „Aksentije Maksimović” (Aksentija Maksimovića 1)

Glasaju:

7. jula, Vojvođanska, G. Dimitrova, Dejana Brankova 11–27 i 14–38, Detelinska, Dolina, Đ. Jakšića, Istočna, Jona Balana, Lukrecije Ankucić, Morava, Put za pesak, Rumunska, Strahinje Stefanovića 2–76, Trg oslobođenja i Creparska.

U GLOGONJU

BIRAČKO MESTO 11

Klub penzionera (Beogradska 13)

Glasaju:

29. novembra, 4. oktobra 1–87 i 2–66, Beogradska, Mlinska 1–77 i 2–82, Oslobođenja 1–81 i 2–88, Partizanska, Prvog maja 1–85 i 2–78, Proleterska, Tamiška 1–89 i 2–92, Utrinska i Školska 1–73 i 2–76.

BIRAČKO MESTO 12

Dom kulture „Mladost” (Prvog maja 82)

Glasaju:

4. oktobra 68–84, 8. marta, B. Kidriča, Ž. Zrenjanina, JNA, Mlinska 79–163 i 82b–166, Oslobođenja 83–145 i 90–166, Prvog maja 89–161 i 80–156, Tamiška 91–189 i 94–152, Trg maršala Tita i Školska 75–169 i 78–150.

U IVANOVU

BIRAČKO MESTO 13

OŠ „M. Pijade” (29. Novembra 56)

Glasaju:

29. novembra, 7. jula, B. Kidriča, Vojvođanska, Grobljanska, Dože Đerđa, Ž. Zrenjanina, I. L. Ribara, M. Gupca, Nasipska, Nasipska čuvarnica, P. Šandora, Proleterska, Ribarska, Sekelja iz Bukovine i Crpna stanica.

U JABUCI

BIRAČKO MESTO 14

Dom „Srce u Jabuci” (JNA 45)

Glasaju:

7. jula, Đure Đakovića, JNA 43–87 i 40–124, Lenjinova 33–131 i 28–122, Mašinska 15–75, Osogovska, Ohridska, Prvomajska, Prespanska, Sutjeska i Tamiška 71–117 i 54–106.

BIRAČKO MESTO 15

Dom kulture „Kočo Racin” (I. L. Ribara 2)

Glasaju:

Vardarska, V. Karadžića 1–21 i 2–48, G. Dimitrova, G. Delčeva 1–37 i 2–34, Dimitrija Vlahova, Ž. Zrenjanina, Zmaj Jovina, JNA 1–41 i 2–38, Lenjinova 1–31 i 2–26, Lole Ribara, Makedonska 1–31 i 2–48, Maršala Tita 1–41 i 2–28, Mašinska 1–13 i 2–24, Omladinska 1–41a i 2–36, Radnička, Ribarska, Tamiška 1–69 i 2–52, Trg B. Kidriča i Hristijana Karloša.

BIRAČKO MESTO 16

OŠ „Goce Delčev” (Trg B. Kidriča 10)

Glasaju:

V. Karadžića 50–100, G. Delčeva 39–123 i 36–110, Ilindenska, Kačarevačka, Kumanovska, Makedonska 33–97 i 50–66, Maršala Tita 43–131 i 30–110, M. Pupina, N. Tesle, Omladinska 45–151 i 38–130, Ruđera Boškovića i Strumička.

U KAČAREVU

BIRAČKO MESTO 17

OŠ „Žarko Zrenjanin” (Maršala Tita 45)

Glasaju:

Bosanska 1–51a i 2–38, Vojvođanska 13–37a i 12–28, JNA 1–73 i 34–76, Kosovska 1–61 i 2–50d, Maršala Tita 47–57, Narodnog fronta 1–23 i 2–36, Prvomajska 43–77 i 34–76, Proleterska 1–43 i 2–44b, Hercegovačka 1–21 i 2–20 i Cara Lazara.

BIRAČKO MESTO 18

Hala sportova (Maršala Tita 41)

Glasaju:

Bosanska 53–99 i 40–76, V. Vlahovića, Kosovska 65–107 i 52–84, Koste Racina, Makedonska 35–75 i 50–94, Maršala Tita 42–62, Narodnog fronta 31–61a, Proleterska 45–99 i 46–124, Ratka Pavlovića 9–23 i 22–50, Fiskulturna 47–99a i 34–102 i Hercegovačka 23–47a i 22–36.

BIRAČKO MESTO 19

Dom invalida i penzionera (Maršala Tita 40)

Glasaju:

4. oktobra 39–71a i 46–90, B. Kidriča, Goce Delčeva, D. Tucovića, Makedonska 1–33 i 2–48a, Narodnog fronta 38–70, Omladinska 63–121, 60–134 i bb, Radnička 67–167 i 56–130, Ratka Pavlovića 1–7a i 2–20, Srbijanska 33a–51a i 34–74 i Fiskulturna 1–45 i 2–32.

BIRAČKO MESTO 20

Dom omladine (Maršala Tita13)

Glasaju:

4. oktobra 1–37c i 2–44b, Vinogradska, Vojvođanska 1–11a i 2–10, JNA 2–32, Železnička stanica – Stražara, Maršala Tita 1–39 i 2–40, Omladinska 1–61 i 2–58a, Prvomajska 1–41 i 2–32, Radnička 1–65a i 2–54a i Srbijanska 1–33 i 2–32a.

U OMOLJICI

BIRAČKO MESTO 21

Sala „Janković” (V. Karadžića 63)

Glasaju:

Begejska, Bihaćka, B. Nušića, B. Radičevića 89–95 i 80–94, Vojvode Ž. Mišića 99–133 i 88–126, V. Karadžića 47–73 i 44–60, Desanke Maksimović, Dunavska, Josifa Pančića, Kapetana Jefte Brajića, Karađorđeva, Knjaza Miloša Obrenovića 57–65 i 52–68, M. Gorkog, Patrijarha A. Čarnojevića 87–155a i 102–180, Ponjavička 103–141 i 86–116, Savska, Stefana Nemanje, Tamiška, Tanaska Rajića, Uroša Predića i Cara Dušana 107–153 i 104–146.

BIRAČKO MESTO 22

MK Omoljica (Cara Dušana 2)

Glasaju:

Avalska, Banatska, B. Radičevića 1–85 i 2–78, Vojvode Ž. Mišića 1–97 i 2–86, V. Karadžića 1–45 i 2–42, Knjaza Miloša Obrenovića 1–55 i 2–48, Ponjavička 1–99 i 2–84, Radnička, Rasinska, Cara Dušana 1–105 i 2–102 i Šabačka.

BIRAČKO MESTO 23

Dom kulture „Vuk Karadžić” (Trg Sv. Save 1)

Glasaju:

Banjska, Banjski prosek, Vatrogasni trg, Vranjska, dr Svetozara Ilića, Đ. Jakšića 1–23, 2–18b i bb, Zadružna, Ivanački izlaz, Ivanovačka, I. Andrića, J. Dučića, Kralja Petra I 1–19 i 2–20, Krfska, M. Crnjanskog 1–25a i 2–22a, M. Pupina, Nadelska, Patrijarha A. Čarnojevića 1–85 i 2–100, Petra Kočića, Prvomajska, Rađevska, Supiški vir i Trg Sv. Save.

BIRAČKO MESTO 24

OŠ „Dositej Obradović” (Trg Sv. Save 3)

Glasaju:

Balkanska, Vojvođanska, Đ. Jakšića 25–111 i 20–94, Ž. Jovanovića Španca, Kralja Petra I 21–115 i 22–100, M. Crnjanskog 27–107 i 24–90, Milutina Milivojevića, Nikole Pašića, N. Tesle, Proleterska i Trg vojvode R. Putnika.

U STARČEVU

BIRAČKO MESTO 25

PD „Ras” (Pančevački put 67)

Glasaju:

Bečejska, V. Vlahovića, Vršačka, V. Karadžića 39–67 i 30–50, Zrenjaninska, I. Andrića, JNA 101–151 i 82–128a, M. Pupina, M. Pijade, N. Tesle, Novosadska, Utrinska, Pančevački put 19–193 i 12–114, Promajska, Proletnja 21–57 i 38–78, Somborska i Subotička.

BIRAČKO MESTO 26

Dom kulture „29. novembar” (Pančevački put 2)

Glasaju:

4. oktobra, B. Kidriča 1–11 i 2–18, Zimska, I. L. Ribara, Jesenja, Kestenova 1–19 i 2–12, Lenjinova 1–15 i 2–8, Letnja, M. Gorkog, Mala, Maršala Tita 1–15 i 2–22, M. Gupca, Nadelska, Njegoševa, Pančevački put 1–17 i 2–10, P. Drapšina i Ritska.

BIRAČKO MESTO 27

MZ Starčevo (Trg neolita1)

Glasaju:

7. jula, Baštenska, B. Kidriča 13–71 i 20–112, Vojvođanska, V. Karadžića 1–33 i 2–28, Dunavska, Ž. Zrenjanina, Ivanački put, JNA 1–99a i 2–80, Lenjinova 17–91 i 10–98, Maršala Tiga 17–117 i 24–112 i Proletnja 1–19 i 2–36a.

BIRAČKO MESTO 28

OŠ „Vuk Stefanović Karadžić” (Lole Ribara 2)

Glasaju:

Banatska, Vinogradska, Višnjička, Kestenova 16–22, Omladinska, Oslobođenja, Partizanska, Proleterska, Radnička i Sremska.

Izmene u biračkom spisku moguće do 21. oktobra

Počelo štampanja glasačkih listića