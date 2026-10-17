Razigrani oktobar u Jabuci: Besplatne radionice za male kreativce

PANČEVO – Dom kulture „Kočo Racin“ u Jabuci organizuje jesenje radionice pod nazivom „Razigrani oktobar“, upućujući otvoren poziv svim malim kreativcima da se priključe besplatnim edukativno-zabavnim programima.

Ove besplatne kreativne radionice namenjene su deci uzrasta od I do IV razreda osnovne škole, a sprovodiće se tokom oktobra i novembra meseca kroz ukupno četiri planirane radionice.

Programi će se održavati utorkom i četvrtkom sa početkom u 13 časova, a zvanični raspored termina i datuma je sledeći:

Utorak, 27.10.2026. od 13 časova

Četvrtak, 29.10.2026. od 13 časova

Utorak, 03.11.2026. od 13 časova

Četvrtak, 05.11.2026. od 13 časova

Organizatori napominju da je zbog specifičnog načina rada i ograničenog broja mesta prijava strogo obavezna. Svi zainteresovani roditelji mogu prijaviti svoju decu direktno u prostorijama Doma kulture u periodu od 9 do 15 časova, ili putem zvaničnog broja telefona 060/565-5614 kako bi osigurali mesto za svoje male umetnike.

(Pančevac/S.L)