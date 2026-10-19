Radovi na uređenju u Uzdinu i Putnikovu

UZDIN – Mesna zajednica Uzdin–Putnikovo uspešno je sprovela niz infrastrukturnih radova sa fokusom na unapređenje bezbednosti saobraćaja i održavanje komunalne higijene. U centru Uzdina postavljeni su fleksibilni stubići koji sprečavaju ulazak motornih vozila u pešačku zonu, dok su na kolovozu postavljena dva usporivača brzine kako bi se vozači podstakli da smanje brzinu u naselju, javlja RTV Kovačica.

Uporedo sa saobraćajnom signalizacijom, radne mašine angažovane su na temeljnom čišćenju groblja, područja ciglane i zvaničnog prostora za odlaganje otpada. Nadležni trenutno izvode radove u Ulici Ive Lole Ribara u Uzdinu, gde se putna podloga sanira i poboljšava upotrebom struganog asfalta. Završetak ovih poslova očekuje se do kraja ove nedelje, nakon čega mehanizacija prelazi u naseljeno mesto Putnikovo, gde su planirani slični zahvati.

„Mesna zajednica apeluje na građane da otpad odlažu isključivo na predviđenim mestima, kako bi se održavala čistoća i sprečilo nekontrolisano gomilanje otpada u našoj zajednici”, poručuju predstavnici lokalne samouprave.

(Pančevac/RTV Kovačica)