Finansijski savet: Šta preduzeti kada ne možete da platite ratu kredita

BEOGRAD – Gubitak posla, bolest ili neplanirani troškovi mogu dovesti građane u situaciju da više ne mogu redovno da izmiruju obaveze prema banci, a u tim trenucima najveća greška je prekid komunikacije i izbegavanje banke, upozorava urednik portala „Kamatica“ Dušan Uzelac za RTS.

Bankama je u interesu da klijent nastavi da plaća, zbog čega je ključno reagovati čim se uoči rizik od kašnjenja kako bi se kroz pregovore pronašlo rešenje i izbegla prinudna naplata.

Banka klijentu u problemu može ponuditi različite olakšice, uključujući refinansiranje, kratkotrajni moratorijum (odlaganje plaćanja) ili produženje roka otplate. Prva zvanična opomena obično stiže oko 15 dana nakon dospelosti rate, a proceduralni prostor za dogovor, pre nego što situacija ode u krajnost, u praksi iznosi oko dva meseca. Dužnici, međutim, moraju imati na umu da odlaganje otplate nije besplatno i da smanjenje mesečne rate kroz produženje roka automatski znači veći ukupan iznos plaćene kamate.

„Najgore što možete da uradite jeste da se oglušite i povučete iz bilo kakve komunikacije sa bankom. Koliko god imali problem, morate ga rešavati sa njima – što pre napišite imejl jer su u obavezi da odgovore. Takođe, preporučuje se stvaranje finansijske rezerve koja može da pokrije tri do šest mesečnih rata kako biste izbegli neprijatnosti i imali komfor promene života u nepredviđenim okolnostima”, savetuje Uzelac.

(Pančevac/RTS)