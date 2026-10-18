Pravo na porodičnu penziju: Ko ispunjava uslove i kolika su primanja

BEOGRAD – Pravo na porodičnu penziju u Srbiji mogu da ostvare članovi porodice preminulog penzionera, kao i članovi porodice preminulog osiguranika koji je ispunio uslove za penziju ili imao najmanje pet godina staža osiguranja.

Ukoliko je smrt nastupila kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, porodica ostvaruje pravo bez obzira na dužinu radnog staža preminulog.

Pravo na penziju imaju supružnici, vanbračni partneri, deca i izdržavani roditelji, a ispunjenost zakonskih uslova zavisi od srodstva, godina života i školovanja.

Za udovice je starosna granica 53 godine, a za udovce 58 godina života, uz uslov da je brak ili sudska vanbračna zajednica trajala najmanje tri godine (osim ako imaju zajedničko dete). Deca primaju penziju do 15. godine bez uslova, do 20. godine ako pohađaju srednju školu, a najkasnije do 26. godine ukoliko studiraju.

Iznos porodične penzije direktno zavisi od broja članova porodice i određuje se u procentu od penzije koja je preminulom pripadala ili bi mu pripadala:

Jedan član porodice dobija 70 odsto

Dva člana ostvaruju 80 odsto

Tri člana imaju pravo na 90 odsto

Četiri ili više članova dobijaju maksimalnih 100 odsto

(Bizportal)

