Južni Banat

Novi izgled sela: Počela obnova zida i ograde parka u Dupljaji

10:30

18.10.2026

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Foto: Printscreen/BCinfo

DUPLJAJA – U naseljenom mestu Dupljaja u toku su intenzivni radovi na kompletnoj rekonstrukciji zaštitnog zida i ograde oko lokalnog parka.

Ovu investiciju u celosti finansira opština Bela Crkva, koja kroz kontinuirana ulaganja u infrastrukturu i uređenje javnih prostora nastoji da podigne kvalitet života i bezbednost u svim naseljenim mestima na svojoj teritoriji, prenosi sajt BCinfo
Projektom je predviđena izgradnja potpuno novih betonskih stubova i potpornog zida, kao i postavljanje moderne ograde koja će biti opremljena dekorativnom rasvetom. Realizacijom ovih radova, sam centar sela dobiće znatno moderniji, uređeniji i funkcionalniji izgled.
Glavni cilj ove rekonstrukcije jeste drastično povećanje bezbednosti svih stanovnika Dupljaje, sa posebnim akcentom na najmlađe meštane koji svakodnevno provode vreme na ovoj lokaciji. Radovi na terenu napreduju planiranom dinamikom, a nadležni ističu da će po njihovom završetku park ponovo postati potpuno bezbedno, osvetljeno i prijatno mesto za odmor i okupljanje svih generacija.

(Pančevac/BCinfo)

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