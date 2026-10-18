Umetnost kao lek: Korisnici doma u Starom Lecu oduševili publiku

STARO LEC Dom u Starom Lecu, mentalno zdravlje, Izabela Jovanović, dr Aleksandra Perović, radna terapija– U okviru obeležavanja Meseca svesti o mentalnom zdravlju, Dom za duševno obolela lica u Starom Lecu na kratko je postao emotivna umetnička scena, prenosi RTV Pančevo.

Korisnici ove ustanove su kroz glumu i muziku izveli pozorišni igrokaz, šaljući snažnu poruku celokupnoj javnosti o potrebi za razumevanjem, prihvatanjem i razbijanjem predrasuda prema osobama sa mentalnim poteškoćama.

Ova manifestacija predstavlja jasan prikaz neprekidnih napora koje ustanova ulaže kroz redovne radno-terapijske aktivnosti sa ciljem unapređenja kvaliteta života svojih štićenika. Glumačke kreacije korisnika Zorice, Spomenke, Dragana i Milana, praćene muzičkom pratnjom Marka, izazvale su velike emocije kod brojne publike.

Značaj ovakvih inkluzivnih projekata za samu instituciju bliže je obrazložila direktorka doma Izabela Jovanović, dok je zvanični program vodila radni terapeut Vedrana Krstić Milivojević, koja je ujedno režirala i osmislila ovaj uspešni skeč.

Načelnica Centra za promociju zdravlja u Zavodu za javno zdravlje Pančevo, doktorka Aleksandra Perović, ukazala je na važnost očuvanja mentalne stabilnosti i neophodnost sistemske brige o osetljivim grupama. Izvođenje ovog igrokaza pokazalo je da mentalna bolest ne poništava ljudsku potrebu za stvaranjem, kreativnošću i povezivanjem.

Učesnici su poručili da očuvanje mentalnog zdravlja i kontinuirana nega onih čije zdravlje popušta ostaju trajna obaveza celokupne zajednice, sa jasnim stavom da dostojanstven život i podrška pripadaju svakom pojedincu.

(Pančevac/RTV Pančevo)