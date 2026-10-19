Crepaja: Obeležen Međunarodni dan žena na selu

Međunarodni dan žena na selu u Crepaji je obeležen u nedelju, 18. oktobra, manifestacijom koja je okupila predstavnice većine udruženja žena iz Južnog Banata. Događaj je organizovala Turistička organizacija opštine Kovačica, uz podršku lokalne samouprave.

Obraćajući se prisutnima, zamenik predsednika Skupštine opštine Kovačica Milan Garašević istakao je da snaga žena na selu doprinosi snazi čitavog društva. Naglasio je njihov značaj za porodicu i zajednicu, kao i potrebu da njihov rad bude prepoznat i podržan.

Dragana Latovljević ukazala je na važnu ulogu žena sa sela u razvoju turizma, ističući da njihove rukotvorine, stvaralaštvo i očuvanje tradicije obogaćuju turističku ponudu sredina van gradskih centara.

Predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički obišao je štandove i razgovarao sa učesnicama. Tom prilikom zahvalio im je na trudu, posvećenosti i brizi koju ulažu u rad svojih udruženja i očuvanje vrednosti zajednice.

Učesnice su na jedanaest štandova predstavile svoje proizvode, rukotvorine i veštine, a kroz više takmičarskih kategorija pokazale su znanje, spretnost i umeće.

Manifestacija je bila prilika da se istakne višestruka uloga žena na selu, poveća vidljivost njihovog doprinosa i pruži podrška unapređenju njihovog položaja.

(ePančevo)