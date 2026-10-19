Batut: 4 slučaja groznice Zapadnog Nila u Južnom Banatu, 60 u Srbiji

U Srbiji je od početka sezone nadzora 1. juna do 18. oktobra registrovano ukupno 60 slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega je 49 slučajeva sa neuroinvazivnim oblikom bolesti, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Među obolelima je 35 osoba muškog i 25 osobe ženskog pola, a prosečna starost obolelih je 63,6 godina.

Slučajevi su registrovani na teritoriji 13 okruga – u Beogradu 23, Južnobačkom okrugu devet, Šumadijskom okrugu sedam, Srednjobanatskom šest , a u Južnobanatskom četiri slučaja.

U Severnobanatskom okrugu zabeležena su dva slučaja, kao i u Rasinskom i Pomoravskom okrugu.

Po jedan slučaj zabeležen je u Zapadnobačkom, Braničevskom, Raškom i Nišavskom okrugu,a zabeležen je i jedan slučaj sa teritorije nadležnosti zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.

U sezoni nadzora 2026. godine, zaključno sa 14. oktobrom 2026. godine, u državama Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEP) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila kod ljudi registrovani su u Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, Kipru, Mađarskoj, Belgiji, Bugarskoj i Sloveniji.

U regionu je obolevanje registrovano i u Severnoj Makedoniji i Albaniji.

Od početka sezone transmisije 2026. godine, zaključno sa 14. oktobrom, ukupno je identifikovano 208 područja zahvaćenih virusom Zapadnog Nila u 16 evropskih zemalja, a najviše u Italiji (70), Francuskoj (28), Grčkoj (25) i Rumuniji (24).

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca.

Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas.

Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca, saopštio je Batut.

(Pančevac/Agencije)