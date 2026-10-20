Vršac: Izložba dečijih likovnih radova danas u Domu vojske

Izložba polaznika dečije likovne radionice Ateljea Ramona Magda biće otvorena u utorak, 20. oktobra, u Domu vojske.

Deca će predstaviti umetničke radove nastale u periodu 2025/26. godine. Otvaranje izložbe je u 19 sati, a postavka će moći da se pogleda svakog radnog dana od 10 do 14 sati do 26. oktobra 2026. godine, saopštio je Kulturni centar Vršac.

„Dečija likovna radionica u sklopu slikarskog Ateljea Ramona Magda postoji od 2005. godine. Cilj radionice pre svega je edukacija dece i omladine, buđenje mašte, kreativnosti, druženje, širenje pozitivne energije“, saopštio je Kulturni centar Vršac.

(eVršac)