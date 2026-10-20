Novi jarboli ukrasili centar Glogonja
Mesna zajednica Glogonj nastavila je sa realizacijom projekata usmerenih na uređenje i estetsko osvežavanje ovog naseljenog mesta. U samom centru sela uspešno su postavljena tri nova jarbola, čime je centralni prostor dobio prepoznatljiv i svečan izgled.
Na novopostavljenim jarbolima od sada se ponosno vijore ključna znamenja koja simbolizuju lokalnu i državnu pripadnost meštana ovog kraja. Prolaznici i posetioci u centru sela mogu videti zvanična obeležja raspoređena po svim standardima.
„Postavljanjem tri jarbola u centru, na kojima se vijore zastave Republike Srbije, Grada Pančeva i Mesne zajednice Glogonj, nastavili smo sa uređenjem Glogonja”, saopštili su predstavnici ove mesne zajednice.
Ova akcija predstavlja samo jedan u nizu koraka koje lokalna samouprava preduzima kako bi se prostor namenjen građanima učinio lepšim i funkcionalnijim.
(Pančevac)