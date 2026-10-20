Južni Banat

Novi jarboli ukrasili centar Glogonja

16:29

20.10.2026

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Foto: FB/MZ Glogonj

Mesna zajednica Glogonj nastavila je sa realizacijom projekata usmerenih na uređenje i estetsko osvežavanje ovog naseljenog mesta. U samom centru sela uspešno su postavljena tri nova jarbola, čime je centralni prostor dobio prepoznatljiv i svečan izgled.
Na novopostavljenim jarbolima od sada se ponosno vijore ključna znamenja koja simbolizuju lokalnu i državnu pripadnost meštana ovog kraja. Prolaznici i posetioci u centru sela mogu videti zvanična obeležja raspoređena po svim standardima.

„Postavljanjem tri jarbola u centru, na kojima se vijore zastave Republike Srbije, Grada Pančeva i Mesne zajednice Glogonj, nastavili smo sa uređenjem Glogonja”, saopštili su predstavnici ove mesne zajednice.

Ova akcija predstavlja samo jedan u nizu koraka koje lokalna samouprava preduzima kako bi se prostor namenjen građanima učinio lepšim i funkcionalnijim.

(Pančevac)

Tagovi

Glogonj mesna zajednica Pančevo Uređenje zastave

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