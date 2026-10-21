Biračka mesta na teritoriji Grada Pančeva – grad

Saznajte gde treba da glasate ako živite u gradu Pančevu

Posle biračkih mesta po pančevačkim naseljenim mestima, u ovom broju objavljujemo biračka mesta u gradu. U Pančevu će se na predstojećim izborima za Skupštinu Republike Srbije glasati na 79 umesto na 74 mesta, kao na prethodnim izborima. Poziv za glasanje nije uslov da se glasa. Ako ste upisani u birački spisak, to možete uraditi i bez poziva, s ličnom kartom ili pasošem. Spisak biračkih mesta može da vam posluži i kao orijentacija gde treba da glasate.

BIRAČKO MESTO 29

OŠ „Vasa Živković” (Karađorđeva 87)

Glasaju:

D. Tucovića 105–155a i 108–126b, Železnička stanica „Aerodrom”, J. Maksina 1–67, J. Bezuljevića, Karađorđeva 107–117 i 114–136, Knićaninova 1–103a i 2–54, Ritska, Sv. Save 135–147 i 104–114b, Sv. Šemića, Sinđelićeva 79–119, Slavka Bokšana, Stražara i Tanaska Rajića

BIRAČKO MESTO 30

MZ „Gornji grad” (D. Tucovića 74)

Glasaju:

Bahmanova ciglana, B. Radičevića 27a–57 i 26–56, Vrednih paora, Garavi sokak, D. Tucovića 21–103 i 24–106, Dr Borislava Jankulova, Karađorđeva 49a–105, Milana Konjovića, Mite Petrovića, Mite Rankova, Mladena Markova, M. Pijade 1–43, Novoseljanski put 171–533i, Okićenog pendžera, Pančevačkih džezera, Plodnih oranica, Sv. Save 113–133a i 94–102c, Solunska i Stojana Ristića

BIRAČKO MESTO 31

OŠ „Vasa Živković” (Karađorđeva 87)

Glasaju:

Braće Jugovića, D. Ilkića Birte 29a–75 i 32a–50, I. Kurjačkog 29–161 i 30–108, Jug Bogdanova, Karađorđeva 58–112a, Kosančić Ivana, Majke Jugovića, Miloša Obilića, M. Pijade 45–73, Sv. Save 67–111c i 56a–92, Sinđelićeva 25–77, Stevice Jovanovića 1–31a i 2–30 i Toplice Milana

BIRAČKO MESTO 32

MZ „Gornji grad” (D. Tucovića74)

Glasaju:

D. Ilkića Birte 1–29 i 2–32, I. Kurjačkog 1–27 i 2–28, J. Maksina 2–54, M. Kulića, M. Pupina, Patrijarha Čarnojevića, U. Predića i Hajduk Veljkova

BIRAČKO MESTO 33

Industrija skroba „Jabuka” (Skrobara – Trg maršala Tita 65)

Glasaju:

Božura, Gerbera, Irisa, Jorgovana, Ljiljana, Skrobara – Trg maršala Tiga

BIRAČKO MESTO 34

„Utva”, avio-industrija (Jabučki put b.b.)

Glasaju:

Vinogradarska, Vojna pošta – Jabučki put, Zapadna, Jabučki put, Južna, Karaula, Letnja, Paorska, Ribarska, Sunčana i Cvetna

BIRAČKO MESTO 35

Mašinska škola „Pančevo” (Braće Jovanovića 103a)

Glasaju:

Valjevska, Vojvođanski bulevar 1 i 18–70, Gerontološki centar, Kotež „Ivana Milutinovića”, Kraljevačka, M. Pijade 75–119, Niška, Podgorička, Sarajevska, Skopska i Stevice Jovanovića 33–35 i 30a–34

BIRAČKO MESTO 36

OŠ „Stevica Jovanović” (Braće Jovanovića 75)

Glasaju:

Belocrkvanska, Delfe Ivanić, Kovinska, M. Pijade 60a–126, Novosadska, Ružina 9–31 i 8–24, Sv. Save 22–56, Sinđelićeva 1–23c i 2–58c, Subotička i Šabačka

BIRAČKO MESTO 37

ETŠ „Paja Marganović” (Oslobođenja 25)

Glasaju:

Braće Jovanovića 104–106, Oslobođenja 17–41, Stara i S. Šupljikca 89–125 i 90–110

BIRAČKO MESTO 38

MZ „Kotež” (Braće Jovanovića b.b.)

Glasaju:

Braće Jovanovića 111–185 i 86–102a, Vršačka i S. Šupljikca 127–159b i b.b.

BIRAČKO MESTO 39

Dom omladine (Sv. Save10)

Glasaju:

Braće Jovanovića 61–109a i 54a–82, Vojvođanski bulevar 2–16, Dr Vladimira Aleksića, Dr Jovana Erdeljanovića, Zmaj Jove Jovanovića 23–57 i 26–32, Kočina, Marije i Lazara Dragičevića, Nemanjina 2–8, Oslobođenja 1–15a, Radnička, Sv. Save 2–20a i S. Miletića 65–93b i 56–108

BIRAČKO MESTO 40

Vrtić „Bajka” (Kikindska 7a)

Glasaju:

Kikindska, Knićaninova 56–60, M. Pijade 121–125a i Sinđelićeva 60–86

BIRAČKO MESTO 41

Zdravstvena stanica „Strelište” (Milutina Bojića b.b.)

Glasaju:

Bore Stankovića 1–19đ i 2, V. Vlahovića 2–10, Vojislava Ilića, I. Sekulić, Jovana Pavlovića, L. Kostića, Mažuranićeva, M. Ćurčina, M. Petrovića – Alasa 1–9c, Prvomajska 10–18 i Ruđera Boškovića 1–19 i 2–28

BIRAČKO MESTO 42

OŠ „Miroslav Antić” (D. Petrovića Šaneta 11)

Glasaju:

A. Šantića, V. Vlahovića 1–11a, Gračanička, Đ. Daničića, Žička, I. Cankara, Jovana Popovića, L. Lazarevića, Mileševska, M. Petrovića Alasa 11–39 i 2–14, Ruđera Boškovića 21–41 i 30–48, S. Mokranjca i S. Sremca 5–57 i 2–40

BIRAČKO MESTO 43

Zdravstvena stanica „Strelište” (Milutina Bojića b.b.)

Glasaju:

Bore Stankovića 21–41, Dr Vase Bogdanova, Vase Pelagića, V. Vlahovića 12–58d, Veljka Petrovića, J. Pančića, Konstantina Danila, Milutina Bojića i Cvijićeva 1–7

BIRAČKO MESTO 44

Dečja ustanova „Čuperak” (V. Vlahovića b.b.)

Glasaju:

Bavaništanski put 2–398 i b.b., Gundulićeva, Zmaja Ognjenog Vuka, J. Veselinovića, Koste Abraševića 2–6, Milana Kašanina, M. Rakića, M. Glišića, Mihovila Mihaljevića, Momčila Popadića, Orfelinova, Pančevačkih muzičara, Pančevačkih pisaca, Pančevačkih slikara, Plavog čuperka, S. Sremca 42–52, Stojana Trumića, Studenička i Cvijićeva 9–37 i 2–28

BIRAČKO MESTO 45

MZ „Strelište” (V. Vlahovića 19)

Glasaju:

V. Vlahovića 13–25 i bb, Dečanska, Dr Siniše Stankovića, Dragomira Kranjčevića, Koste Abraševića 1–15 i 8–14, Manasijska, Paje Jovanovića i S. Sremca 54–74

BIRAČKO MESTO 46

Dečja ustanova „Veverica” (Jovana Bjelića b.b.)

Glasaju:

Augustinčićeva, Gorana Kovačića, D. Petrovića Šaneta, Zore Petrović, I. Andrića 1–23a i 2–24c, Joakima Vujića 1–21, Koste Racina, Nadežde Petrović, Prešernova, Radivoja Koraća i S. Šumanovića

BIRAČKO MESTO 47

OŠ „Miroslav Antić” (D. Petrovića Šaneta 11)

Glasaju:

V. Vlahovića 27–41, I. Andrića 29–43 i 34–56, Joakima Vujića 23–65, Koste Trifkovića, Marina Držića, Ravanička, S. Sremca 76–100 i Stevana Hristića

BIRAČKO MESTO 48

OŠ „Isidora Sekulić” (Serdar J. Vukotića 7)

Glasaju:

Aksentija Maksimovića, Dr Marije Prite, Železnička stanica „Predgrađe”, Jovana Gavrilovića, Kneza Mihaila Obrenovića 1–61 i 2–44, L. Tolstoja 82 i 82c, Milke Marković, Oslobođenja 70–94, P. Kočića, Serdar J. Vukotića, S. Šupljikca 23-87 i 2–82a, Hadži Prodanova i Čumićeva 17–53 i 12–52a

BIRAČKO MESTO 49

Vrtić „Bambi” (Kralja Milana Obrenovića bb)

Glasaju:

I. Garašanina 2–20, Jovana Rajića, Kneza Mihaila Obrenovića 63–67, Kralja Milana Obrenovića 7–21, 10–22 i b.b., M. Blaznavca i S. Šupljikca 1–21

BIRAČKO MESTO 50

OŠ „Đura Jakšić” (L. Tolstoja 30)

Glasaju:

I. Ruvarca, L. Tolstoja 2–78c, Miloša Obrenovića 1–41a i 2–14, M. Trebinjca 1–13a, P. Segedinca, Sterijina i Stojana Novakovića

BIRAČKO MESTO 51

OŠ „Đura Jakšić” (L. Tolstoja 30)

Glasaju:

Josifa Marinkovića, L. Tolstoja 1–65, Oslobođenja 2–68c, Ružina 1–5d i2–6b, Trg Đ. Jakšića i Čumićeva 1–15 i 2–10a

BIRAČKO MESTO 52

MZ „Tesla” (L. Tolstoja 78d)

Glasaju:

Graničarska, I. Garašanina 5–15, Kneza Mihaila Obrenovića 71, Kralja Milana Obrenovića 1–5 i 2–8, Ljubomira Kovačevića i R. Domanovića

BIRAČKO MESTO 53

OŠ „Isidora Sekulić” (Serdar J. Vukotića 7)

Glasaju:

Jovana Ristića, Miloša Obrenovića 43–67, Prote M. Nenadovića i Stefana Stratimirovića

BIRAČKO MESTO 54

OŠ „Sveti Sava” (Vojvođanska b.b.)

Glasaju:

Bavaništanski put 1–207, Banijska, Banović Strahinje, Bačka, Zorana Petrovića, Kozaračka 43–49 i 46–112, Konstantina Filozofa, Kordunaška, Lička, Metohijska, Srbijanska, Hercegovačka, Homoljska, Crnogorska i Šajkaška

BIRAČKO MESTO 55

OŠ „Sveti Sava” (Vojvođanska b.b.)

Glasaju:

Banatska, Velebitska, Đerdapska, Zlatarska, Krančevićeva, Laloška, Latica ruža, Ljubice Hadži Pavlović, Milorada Pavića, Ozrenska, O. Smederevac, Pančevačkih šampiona, Slavonska, Sremska, Timočka, Topčiderska, Fruškogorska i Šumadijska

BIRAČKO MESTO 56

OŠ „Sveti Sava” (Vojvođanska b.b.)

Glasaju:

Biokovska, Zlatiborska, Kozaračka 51–197 i 114–202c, Majevička i Oplenačka

BIRAČKO MESTO 57

OŠ „Sveti Sava” (Vojvođanska b.b.)

Glasaju:

Bokokotorska, Vojvođanska, Makedonska, Miročka i Primorska

BIRAČKO MESTO 58

OŠ „Sveti Sava” (Vojvođanska b.b.)

Glasaju:

Banatskog kalfe, Bosanska, V. Sudarskog, Gornjačka, Žitnih polja, Zlatnih njiva, Jastrebačka, Kopaonička, Kralja Vladislava, Lazarevih kćeri, Mokrinska, Osogovska, Pančevčakih puškara, Slavnih Slovena, Srpskih junaka, Starih fijakera, Cerska i Šarplaninska

BIRAČKO MESTO 59

Poljoprivredna škola „Josif Pančić” (Novoseljanski put 31)

Glasaju:

Bačvanska, Dalmatinska, Jadranska, Raška i Humska

BIRAČKO MESTO 60

Poljoprivredna škola „Josif Pančić” (Novoseljanski put 31)

Glasaju:

Bukuljska, Krajiška, Mačvanska, Semberijska, Stražilovska i Toplička

BIRAČKO MESTO 61

Poljoprivredna škola „Josif Pančić” (Novoseljanski put 31)

Glasaju:

B. Vujića, Borska, V. Stojšina, Vlasinska, D. Vukajlovića, K. Milutinovića, Kudeljarski nasip Prva, Kudeljarska ulica, M. Tomandla, M. Paraušića, Ohridska, Prespanska, Skadarska, F. Milekera i Carice Milice

BIRAČKO MESTO 62

Poljoprivredna škola „Josif Pančić” (Novoseljanski put 31)

Glasaju:

Kajmakčalanska, Nadelska, Novoseljanski put 1–169š, 2–170 i b.b., Pelisterska i Pelisterski prosek

BIRAČKO MESTO 63

Institut „Josif Pančić” (Bavaništanski put 277)

Glasaju:

Bavaništanski put 209–739, Zorana Duškovića, Jelene Anžujske, Kozaračka 1–41 i 2–44, M. Butozana, M. Đorđevića, Mirisnih dunja, Pančevačkih sportista, Ružičastih dimnjaka i Stevana Milosavljevića

BIRAČKO MESTO 64

Savez penzionera (Dr S. Kasapinovića 12b)

Glasaju:

Veslački klub, Vojvode P. Bojovića 1–27, Dr S. Kasapinovića 1–5 i 2–12b, Dr Ž. Fogaraša 5–19, Ž. Zrenjanina 1–25 i 2–22, Mala, M. Topalovića i Trg slobode

BIRAČKO MESTO 65

MZ „Centar” (M. Gorkog 25)

Glasaju:

B. Anovića, V. Žestića 1–11, Vojvode R. Putnika 2–28, Dr S. Kasapinovića 7–23 i 14–30b, Dr Ž. Fogaraša 21–23 i 28–30b, M. Gorkog 5–69a i 2–66 i M. Bate Mihailovića 19–29 i 20–32

BIRAČKO MESTO 66

ŠOSO „Mara Mandić” (Cara Dušana 34)

Glasaju:

6. oktobra, V. Žestića 13–45, Dr S. Kasapinovića 25–37a i 32–50, Dr Ž. Fogaraša 25–39a i 32–52a, M. Trebinjca 15 i 2–56, P. Preradovića, Takovska, F. Višnjića, Cara Dušana 1–59 i 2–56, Cara Lazara 1–55 i 2–68

BIRAČKO MESTO 67

Gimnazija „Uroš Predić” (Ignjata Barejvca 5)

Glasaju:

B. Radičevića 1–27 i 2–24b, Braće Jovanovića 1–59 i 4–54, D. Tucovića 1–15 i 2–22, Dom armije – Klub Vojske Jugoslavije, M. Pijade 2–60, Prote V. Živkovića, S. Miletića 1–63a i 2–54a, Trg mučenika i Hotel „Tamiš”

BIRAČKO MESTO 68

OŠ „J. J. Zmaj” (Zmaj Jove Jovanovića 3)

Glasaju:

Vojvode Ž. Mišića 1–5 i 4–8, Vojvode R. Putnika 1–33, Zmaj Jove Jovanovića 1–21 i 2–24đ, Karađorđeva 1–49 i 2–56a, Masarikova, Nemanjina 1–5, Njegoševa, Sv. Save 1–65b, Sokače i Trg kralja Petra I

BIRAČKO MESTO 69

OŠ „Branko Radičević” (V. Žestića 21)

Glasaju:

V. Žestića 2–46, Ž. Zrenjanina 73–125 i 78–106a, Kraljevića Marka 1–39 i 2–42, M. Gorkog 71–149 i 68–120, M. Trebinjca 58–78, Nušićeva, Cara Dušana 61–77 i 58–76 i Cara Lazara 57–75

BIRAČKO MESTO 70

OŠ „Branko Radičević” (V. Žestića 21)

Glasaju:

7. jula 1–51, Grdelička, Ž. Zrenjanina 127–179, Železnička stanica „Vojlovica”, Kraljevića Marka 44–58, M. Trebinjca 80–116, Mali rit, Mira–Mare, Prvomajska 1–39 i 2–8, Utve zlatokrile, Cara Dušana 79–127 i 78–138 i Cara Lazara 75a–133 i 70–148

BIRAČKO MESTO 71

OŠ „Braca Petrov” (Žarka Zrenjaina 179)

Glasaju:

Avalska, Bakalinska, Bela stena, Bore Radića, B. Petrova Brace, B. Šipoša, Branka Savića, Đure Nikolajevića, Ž. Zrenjanina 112–150, Mare Mandić, O. Petrov, Spoljnostarčevačka 2–78 i Toze Markovića

BIRAČKO MESTO 72

Vrtić „Pupoljak” (Drinska 19)

Glasaju:

Drinska, Dunavska, Ž. Zrenjanina 52–76 i Moravska 1–13

BIRAČKO MESTO 73

Vrtić „Pupoljak” (Drinska 19)

Glasaju:

Vardarska, D. Obradovića, Dr Ž. Fogaraša 2–26, Žarka Zrenjaina 24–46 i 27–69, Zetska i Moravska 2–20

BIRAČKO MESTO 74

MZ „Tamiš” (Savska4)

Glasaju:

M. Bate Mihailovića 1–17v i 2–8 i Savska

BIRAČKO MESTO 75

Gimnazija „Uroš Predić” (I. Barajevca 5)

Glasaju:

Vojvode P. Bojovića 2–28, V. Karadžića, Generala P. Aračića, Đ. Jakšića, I. Barajevca, Kej R. Dakića, Kosovska, Miladina Popovića, M. Crnjanskog, N. Đurkovića i N. Tesle

BIRAČKO MESTO 76

OŠ „Bratstvo–jedinstvo” (Šandora Petefija 33)

Glasaju:

7. jula 2–104, Bratstva–jedinstva 1–157 i 2–130, Dobrih suseda, Dobrovoljačka 37–93, Drugi prosek Bratstva–jedinstva, Zelenog ruzmarina, J. Čmelika 1–61 i 26–82, Janošikova 1–43 i 2–48, J. Vujića 2–26, Prvi prosek Bratstva–jedinstva, Prosek Bratstva–jedinstva, Sv. Markovića 1–111 i 2–52, Sekelja iz Bukovine, Spoljnostarčevačka 1–47 i b.b. i Š. Petefija 1–99 i 2–98

BIRAČKO MESTO 77

Spomen-dom (Trg 12. vojvođanske brigade 5)

Glasaju:

Barake kod Rafinerije, Boračka 1–21 i 2–18, Grobljanska 1–9 i 2–12, Dobrovoljačka 1–35a i 2–34, J. Čmelika 2–24, Janošikova 45–231 i 50–214, Poljska 3–15 i 10–24, Sv. Markovića 54–248, Spoljnostarčevačka 49–227 i Trg 12. vojvođanske brigade

BIRAČKO MESTO 78

MKUD „Tamaši Aron” (Grobljanska 24)

Glasaju:

Boračka 23–69 i 20–44, Bratstva–jedinstva 159–223, 132–234 i b.b., Grobljanska 11–89 i 14–94, Dobrovoljačka 36–92, Poljska 17–73 i 26–60, Sv. Markovića 113–261 i Š. Petefija 101–257 i 100–242

BIRAČKO MESTO 79

Zdravstvena stanica „Stari Tamiš” (Kestenova 2)

Glasaju:

Ergela, Ulica bagrema, Ulica borova, Ulica breza, Ulica kestenova, Ulica lipa, Ulica oraha i Ulica hrastova

(Pančevac)

Biračka mesta na teritoriji Grada Pančeva – sela