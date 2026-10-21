Bela Crkva: Rekonstrukcija Centra za kulturu u drugoj fazi

Radovi na obnovi Centra za kulturu ušli su u svoju drugu fazu. Nakon uspešnog završetka prve faze, koja je obuhvatala kompletnu sanaciju krovne konstrukcije, aktuelni radovi usmereni su na infrastrukturno i unutrašnje uređenje objekta.

Ovaj značajan projekat u potpunosti je podržan od strane Ministarstva kulture. Za prvu fazu izdvojeno je 4.636.902,00 dinara sa PDV-om (3.809.085,00 bez PDV-a), dok vrednost druge faze iznosi 14.156.372,88 dinara sa PDV-om (11.796.977,40 bez PDV-a).

Građevinske ekipe su trenutno na terenu, a druga faza obuhvata kompletne arhitektonsko-građevinske radove, uređenje hidrotehničkih instalacija, kao i primarne radove na elektroenergetskoj mreži.

(BC Info)