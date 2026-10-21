Brzom reakcijom vatrogasaca ugašen požar na obodu Glogonja

Na obodu pančevačkog naseljenog mesta Glogonj, uz Utrinsku ulicu u pravcu bašta, danas je izbio požar u kojem je gorela suva trava. Zahvaljujući hitnoj i koordinisanoj intervenciji vatrogasnih službi, vatrena stihija je uspešno lokalizovana i sprečeno je njeno dalje širenje prema privatnim posedima.

U akciji gašenja učestvovali su pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Pančevo i članovi lokalnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Glogonj.

„Požar je ugašen zahvaljujući angažovanju pripadnika profesionalne vatrogasne brigade i našeg DVD-a. Zahvaljujemo se svim vatrogascima na brzoj reakciji“, saopštili su zvaničnici iz Mesne zajednice Glogonj odmah nakon uspešno završene intervencije.

Nadležni su iskoristili ovu priliku da upute ozbiljno upozorenje javnosti zbog povećanog rizika od izbijanja požara na otvorenom prostoru tokom jesenjih dana. „Apelujemo na sve meštane da budu odgovorni, da ne bacaju opuške i zapaljiv otpad u prirodu i da ne pale vatru na otvorenom, jer i najmanja nepažnja može izazvati požar sa ozbiljnim posledicama“, poručuju iz mesne zajednice.

(Pančevac/S.L)