U ponoć je počela izborna tišina: Kolike su kazne za kršenje odredbe

U nedelju, 25. oktobra, održavaju se vanredni parlamentarni izbori. U ponoć je počela izborna tišina, koja će trajati do nedelje u 20 časova.

Izborno zakonodavstvo nalaže da izborna tišina počinje 48 sati od početka izbornog dana i odnosi se i na izborni dan.

Obuhvata zabranu predstavljanja kandidata i programa u medijima i na javnim skupovima, pozivanje da se glasa ili ne glasa za određenu listu i objavljivanje procena rezultata do zatvaranja birališta.

Za kršenje te odredbe za pravna lica predviđena je kazna od 100.000 do 600.000 dinara, za odgovorno lice u medijima od 50.000 do 150.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000 do 50.000 dinara, a za fizička lica od 10.000 do 40.000 dinara, piše RTS.

Pravo glasa na vanrednim parlamentarnim izborima u nedelju 25. oktobra ima 6.450.523 birača.

Glasaće se na ukupno 8.392 biračka mesta, od čega su 93 u inostranstvu u 37 država, 29 u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, kao i na 60 biračkih mesta za birače sa teritorije AP Kosova i Metohije, koji će glasati u četiri grada – Raški, Tutinu, Vranju i Kuršumliji.

U Bosni i Hercegovini biće otvoreno 27 biračkih mesta, a za glasanje je prijavljeno nešto manje od 20.000 birača, potvrdio je generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić.

Glasački listići su štampani u 29 jezičkih varijanti.

Za 250 mesta u Skupštini Srbije nadmeće se 18 izbornih lista.

1. „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“

2. „Ivica Dačić – Faktor stabilnosti“

3. „Studentska lista – Studenti pobeđuju“

4. „Rasim Ljajić – Ljudski (SDP–CDP)“

5. „Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor“

6. „Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje“

7. „Ruska stranka – Srbija u BRIKS-u – Slobodan Nikolić“

8. „Autentična desnica – dr Miloš Jovanović – Odvažno srpski“

9. „Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš“

10. „SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka“

11. „Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije – BK“

12. „Liberalno zelena stranka – Za slobodnu i čistiju Srbiju“

13. „Biram pravdu – Biram budućnost“

14. „Stranka rusko-srpskog jedinstva – Rusi i Srbi braća zauvek“

15. „Ćale, ovo je za tebe – Petar Đurić – premijer Srbije“

16. „Vladimir Gajić – Alternativa za Srbiju“

17. „Albanska koalicija“

18. „Majka Srbija – Gruda“

(RTS)