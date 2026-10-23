Opovo: ŠSS obradovao đake šahovskim garniturama i literaturom

Sa ciljem promovisanja šaha u obrazovnim ustanovama, Šahovski savez Srbije posetio je Osnovnu školu „Dositej Obradović“ u Opovu, donirajući najmlađima šahovske garniture i potrebnu literaturu. Šah je opovačkoj školi jedna od redovnih vannastavnih aktivnosti, a časove trenutno pohađa oko 60 osnovaca.

Već nekoliko godina unazad šah je redovna vannastavna aktivnost u Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ u Opovu. Kako bi podržao interesovanje najmlađih za ovu drevnu igru, Šahovski savez Srbije odlučio je da poseti ovu obrazovnu ustanovu i obraduje opovačke osnovce novim šahovskim garniturama i literaturom. Ova lepa inicijativa deo je šire akcije koja se, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, sprovodi s ciljem povratka šaha u školske klupe, istakao je predsednik Saveza Andrija Jorgić.

O velikom interesovanju učenika svedoči podatak da časove šaha pohađa čak šezdesetak osnovaca iz Opova i Sefkerina. Nove garniture i literatura biće dodatni podstrek za bavljenje ovom drevnom veštinom, ističu nastavnici, piše RTV Pančevo.

Mališani su se obradovali novim šahovskim garniturama, a neki od njih već se smatraju iskusnim šahistima.

Opovački osnovci već imaju jedan uspešan turnir iza sebe, a ove godine ih očekuju nova šahovska druženja i nadmetanja. I tu sigurno nije kraj – kako navode iz Šahovskog saveza Srbije, nastaviće da pružaju postojanu podršku svim školama koje žele da njihovi đaci zablistaju na šahovskom polju i jednog dana postanu pravi majstori šaha.

(RTV Pančevo)