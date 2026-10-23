Južni Banat

Neobično biće na Dunavu: Kraba kod Kovina iznenadila sve

12:30

23.10.2026

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Printscreen/FB/

U vikend-naselju Manastirska rampa na obali Dunava kod Kovina snimljena je neobična životinja sa kleštima koja podsećaju na dlakave rukavice. Snimak i fotografije, koje je jedan korisnik objavio na društvenoj mreži Fejsbuk, brzo su privukli pažnju javnosti i pokrenuli lavinu komentara i rasprava o poreklu ovog stvorenja.
Mnogi korisnici društvenih mreža pretpostavljaju da je reč o kineskoj rukavičastoj krabi, invazivnoj vrsti koja je već prisutna u pojedinim evropskim rekama. Ova vrsta raka prepoznatljiva je upravo po specifičnim, gustim dlakama na kleštima zbog kojih izgleda kao da nosi rukavice.

Kineska rukavičasta kraba prirodno potiče iz istočne Azije, ali se vremenom proširila i na rečne sisteme Evrope, uključujući i Dunav. Ona se zvanično smatra invazivnom vrstom jer može ozbiljno da ugrozi lokalne ekosisteme, kopa tunele u rečnim obalama izazivajući njihovu eroziju i takmiči se sa autohtonim vrstama za hranu i stanište.
Ipak, domaći stručnjaci i nezavisne institucije za sada nisu zvanično potvrdili da životinja sa snimka pripada upravo ovoj vrsti, pa identifikaciju i dalje treba uzeti sa rezervom. Ovaj neobičan prizor sa Dunava još jednom je pokrenuo pitanje koje sve neistražene i strane vrste nastanjuju naše reke.
(Pančevac/Telegraf)

Tagovi

Dunav Kovina kraba Manastirska rampa zivotinje

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