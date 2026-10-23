Raste broj obolelih od gripa: Batut registrovao više od 7.000 slučajeva

Broj obolelih od respiratornih infekcija u Srbiji beleži rast, a najnoviji podaci Instituta „Batut“ pokazuju da su deca i dalje među najpogođenijim kategorijama. Za samo sedam dana registrovano je više od 7.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

U Srbiji je od 12. do 18. oktobra zabeleženo 7.035 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Intenzitet aktivnosti virusa gripa je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok je trend incidencije u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom.

I u ovoj, kao i prethodnih nedelja najviše stope obolevanja beleže se u uzrasnim kategorijama dece mlađe od četiri godine i školske dece.

Međutim, u poređenju sa prethodnom nedeljom došlo je do rasta stopa obolevanja u dobnoj grupi 0 do 64 godine i starijih od 65 godina.

Od početka oktobra registrovano je sedam laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa, a u prethodnoj nedelji prijavljena su dva laboratorijski potvrđena slučaja obolevanja od gripa, tip AH1pdm09 kod pacijenata sa teritorije Braničevskog okruga.

(Agencije)