NIS uputio zahtev OFAC za novu operativnu licencu

Sanacija Deliblatske peščare: Struka donosi plan obnove
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24.10.2026
Kompanija NIS podnela je Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nastavak nesmetanog obavljanja operativnih aktivnosti kompanije i posle isteka važeće operativne licence, odnosno nakon 30. oktobra 2026. godine.
U zahtevu se naglašava značaj kompanije NIS za obezbeđivanje kontinuiteta u snabdevanju domaćeg tržišta, kao i da je redovan rad Rafinerije nafte Pančevo od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti Republike Srbije.
Kompanija NIS zahvaljuje svim domaćim i inostranim insitucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje.
(Pančevac)
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