Spas za slave: Zašto građani hrle na zelenu pijacu

Vredne ruke domaćica spremile su ove godine dovoljno kiselog kupusa za čitavu sezonu slava, a potrajaće i do kasnog proleća.

Ukoliko niste stigli da pripremite zimnicu, a želite domaće proizvode posebno za predstojeću sezonu slava bogatu ponudu možete pronaći na pančevačkoj zelenoj pijaci. Trenutno najveće interesovanje vlada za kiselim kupusom, koji je neizostavan sastojak za pripremu sarme.

Vredne ruke domaćica spremile su ove godine dovoljno kiselog kupusa za čitavu sezonu slava, a potrajaće i do kasnog proleća. Raznovrsna zimnica slatka, slana, kisela ili ljuta mami sa tezgi pančevačke pijace da je probate. Proverite unapred da li ste poneli dovoljno veliku torbu za kupovinu, jer u ovakvoj ponudi nećete znati šta pre da kupite.

Za ljubitelje domaće hrane pripremljene po starim, proverenim receptima i bez nedozvoljenih aditiva i konzervansa, sagovornice sa pančevačke pijace predstavile su specijalitete koji privlače najveće interesovanje kupaca, prenosi RTV Pančevo.

Kupcima je najvažnije da kiseli kupus ispunjava osnovne kriterijume, da nije ni prekiseo ni preslan, dok veličina glavice zavisi od umeća savijanja sarme i toga da li više volite one izdašnije, koje ispunjavaju ceo tanjir, ili manje porcije. Za one koji sami kisele kupus dobra vest je da ovog svežeg povrća na pijacama i dalje ima u izobilju.

(RTV Pančevo)