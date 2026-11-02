Uspeh mladih karatistkinja iz Uljme na svetskoj sceni

Tri mlade karatistkinje Karate kluba „Uljma” i učenice Osnovne škole „Branko Radičević” iz Uljme ostvarile su zapažen rezultat nastupajući za reprezentaciju Srbije na Svetskom prvenstvu, koje je od 22. do 25. oktobra 2026. godine održano u slovenačkom gradu Kopru. Na ovom prestižnom takmičenju, mlade sportistkinje su pokazale izuzetan talenat i borbenost, plasiravši se među deset najboljih na svetu u svojim kategorijama.

Najbolji plasman ostvarila je Hristina Atanackov, koja je u juniorskoj kategoriji do 58 kilograma zauzela visoko šesto mesto. Izuzetan uspeh zabeležile su i kadetkinje: Irena Čeh je u kategoriji preko 55 kilograma takmičenje završila na sedmoj poziciji, dok je Sunčica Nikolin u izuzetno jakoj kadetskoj konkurenciji zauzela deveto mesto.

Njihov trener, Mlađana Nikšić Marčetić, nije krila zadovoljstvo ostvarenim rezultatima na najvećoj sportskoj smotri. Ona je naglasila da je sam plasman i učešće na ovako velikom takmičenju ogroman uspeh za klub, školu i celo mesto.

„Izuzetno sam ponosna na trud, hrabrost i nastup svojih takmičarki na tatamiju u Kopru. Pokazale su da poseduju kvalitet za sam svetski vrh, a ovo dragoceno međunarodno iskustvo biće im snažan vetar u leđa i pomoći u ostvarivanju budućih velikih uspeha”, izjavila je Nikšić Marčetić.

Ovaj uspeh predstavlja istorijski trenutak za sport u Uljmi, a mlade karatistkinje su na najbolji način reprezentovale svoju školu i državu, dokazavši da se predanim radom i u manjim sredinama mogu stvoriti šampioni svetskog ranga.

(Pančevac)