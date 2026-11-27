Šef poslaničke grupe „Srbija pobeđuje“ Aleksandar Vučić izjavio je da će Srpska napredna stranka (SNS) odluku o učešću na predsedničkim izborima doneti pre 6. decembra, kada ističe rok za podnošenje kandidatura, ističući da je njegov lični stav da na te izbore ne treba izaći jer ne postoje fer uslovi.

Gostujući na televiziji Kurir, Vučić je pojasnio izjavu poslanice te liste Ane Brnabić, koja je ranije najavila da će odluka biti doneta na skupštini stranke 13. decembra, navodeći da uvek postoji mogućnost da se neko podrži ili da se donesu druge odluke, ali da će stranački organi zasedati ranije.

„Svakako ćemo imati pre toga Predsedništvo i Glavni odbor, 3. ili 4, 5. decembra, da ne govorim tačno kad, kada ćemo saopštiti svoju odluku o učešću ili neučešću na tim izborima“, rekao je Vučić za Kurir TV.

Lični stav protiv izlaska na izbore

Na pitanje čemu je SNS bliži, Vučić je odgovorio da za njega predsednički izbori nisu glavno političko pitanje, već zaustavljanje, kako je naveo, progona novinara i slobodnomislećih ljudi. Dodao je da stranka nije radila istraživanja javnog mnjenja, jer su principi važniji od funkcija.

„Mi ćemo doneti odluku u skladu sa interesima Srbije. Ja lično mogu da vam kažem šta je moj stav – ja sam protiv izlaska na izbore, što ne znači da će to biti stav većine, jer sam čuo od dvoje svojih prijatelja da razmišljaju na drugačiji način“, naveo je Vučić.

Kao glavni razlog za stav da nema uslova za fer izbore, on je naveo određivanje pritvora glavnom i odgovornom uredniku televizije Informer Draganu J. Vučićeviću zbog izazivanja panike i nereda.

„Kako da učestvujemo na izborima kada uhapsite čoveka i odredite mu pritvor, ne idete na redovan postupak, samo zato što je rekao da se nalazi u nekoj vrsti talačke krize? Vučićević je jedini čovek u Evropi koji je za tako nešto danas odgovoran“, ocenio je Vučić.

Kritike na račun Studentske liste

Vučić je ocenio da je Studentska lista formirala apsolutnu vlast na svim nivoima i poručio predstavnicima Studentskog pokreta da na izborima mogu da osvoje i 90 odsto glasova i time pokažu kako se upravlja državom.

On je ukazao da je, prema njegovim rečima, aktuelna parlamentarna većina prvi put u poslednjih 35 godina uskratila opoziciji potpredsednička mesta u Narodnoj skupštini, kao i mesta predsednika skupštinskih odbora.

„To su ljudi koji su nam u Skupštinu ušli sa tim da je kandidat za predsednika Skupštine ‘profesor’, a iz rasprave je izašao kao docent. Ušao je kao isposnik sa Kosmaja, izašao kao veliki latifundista. To vam je kao i sa predsedničkim kandidatom: kad je potrebno da se predstavi kao Srbin, onda je Srbin iz Crne Gore, a kad nije, onda je ‘ponosni Crnogorac’“, rekao je Vučić, dodajući da se od Studentskog pokreta „ozbiljna politika nije čula“.

(Pančevac/Tanjug/urir TV)