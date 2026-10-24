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Posetite pančevačke izdavače na Sajmu knjiga u Beogradu

20:21

24.10.2026

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Printscreen/YT

Institucije kulture i lokalni izdavači iz Pančeva zajednički nastupaju na 69. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga pod sloganom „Pančevo između korica”. Kao i prethodnih godina, udruženim snagama obezbedili su zajednički štand u Hali 4 Beogradskog sajma, gde posetioci imaju priliku da se na jednom mestu upoznaju sa bogatom i raznovrsnom izdavačkom produkcijom ovog grada.

Na štandu Pančeva svoju izdavačku delatnost i najnovije naslove predstavljaju Gradska biblioteka Pančevo, Narodni muzej Pančevo, Istorijski arhiv u Pančevu, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, Kulturni centar Pančeva, kao i Udruženje književnika i književnih prevodilaca Pančeva. Zajednički nastup organizovan je uz finansijsku podršku i pokroviteljstvo Grada Pančeva.
Ova velika regionalna svetkovina pisane reči traje do 31. oktobra 2026. godine, a pančevačke ustanove pripremile su bogatu ponudu za sve posetioce.

„Zajednički nastup na Sajmu knjiga predstavlja priliku da se široj čitalačkoj publici približe dela iz oblasti književnosti, istorije, umetnosti, kulturne baštine i zavičajne istoriografije, kao i da se istakne značaj izdavačke delatnosti ustanova kulture u očuvanju kolektivnog pamćenja. Pozivamo sve ljubitelje pisane reči da nas posete u Hali 4 Beogradskog sajma, upoznaju izdanja pančevačkih izdavača i otkriju deo kulturnog bogatstva našeg grada”, poručuju iz Gradske biblioteke Pančevo.

(Pančevac)

Tagovi

Gradska biblioteka Pančevo izdavači kultura Pančevo Sajam Knjiga

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