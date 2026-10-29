Korisnici dnevnog boravka iz Kovačice uživali na Zlatiboru

Dnevni boravak za osobe sa invaliditetom Centra za socijalnu rad Opštine Kovačica, u saradnji sa Fondacijom princeze Katarine, organizovao je uspešan višednevni boravak na Zlatiboru za osobe sa smetnjama u razvoju. Ova značajna inicijativa predstavlja snažan vid podrške u unapređenju kvaliteta života korisnika i socijalne zaštite, ali i uspešan primer saradnje lokalnih institucija i humanitarnih organizacija.

Zahvaljujući izuzetnoj prošlogodišnjoj saradnji, humanitarna organizacija „Lifeline Chicago“ je preko Fondacije princeze Katarine ove godine obezbedila sredstva za petodnevnu ekskurziju, pokrivši troškove smeštaja, dok je Opština Kovačica finansirala troškove prevoza. Korisnici su na Zlatiboru boravili od 8. do 12. oktobra bez pratnje roditelja, što je bio i primarni cilj ovog putovanja – izmeštanje iz primarnog porodičnog okruženja radi razvijanja samostalnosti i veština samostalnog funkcionisanja.

Tokom boravka na planini, korisnici su imali svakodnevne sportske i rekreativne aktivnosti na stazama zdravlja, a sprovodili su i zajedničke programe sa prijateljima iz Dnevnog boravka iz Kikinde. Organizovane su muzičke radionice, večeri bioskopa i pikada, žurka dobrodošlice, kao i igranje društvenih igara. Grupa je tokom ekskurzije obišla i čuveni Dino park, prošetala oko zlatiborskog jezera i posetila Hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg, koji je jedan od prepoznatljivih simbola ove planine.

„Ovo je izuzetno značajno za njih, kako za njihovu samostalnost, tako i za njihov dalji razvoj. Druženje sa drugarima iz Kikinde i sklapanje novih prijateljstava za njih predstavlja veliki podsticaj za socijalizaciju, kako bi znali da su prihvaćeni u svom okruženju”, navodi se u televizijskom izveštaju o realizovanoj ekskurziji.

(Pančevac/RTV Kovačica)