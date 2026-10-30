Muzički talenti u Uzdinu:

UZDIN – U Domu kulture „Doina“ u Uzdinu uspešno je održano 38. izdanje Festivala zabavne muzike „Tinerețea Cântă” 2026, u organizaciji Muzičke omladine Uzdina, prenosi RTV Kovačica.

Prvo festivalsko veče bilo je posvećeno nacionalnom takmičarskom programu, a manifestaciju je zvanično otvorio Milan Garašević, potpredsednik Skupštine opštine Kovačica. Šestoro takmičara iz Uzdina i drugih mesta širom Vojvodine nastupilo je na sceni uz pratnju festivalskog orkestra pod upravom poznatog novosadskog muzičara Aleksandra Dujina.

Stručni žiri, kojim je predsedavao Aleksandar Dujin, a čiji su članovi bili Teodora Smolean i Ovidiu Murešan, doneo je odluku da šampionsko prvo mesto podele Bianca Bălan i Teodora Mic. Drugo mesto pripalo je Jovani Timei Jovanović i Danieli Vukšić, koja je ujedno osvojila i nagradu publike. Treću poziciju zauzele su Angelina Dan i Andreea Kercioban, koja je nagrađena i specijalnim priznanjem za najbolji debi. Pored interpretacije, Bianca Bălan je osvojila prvu nagradu i za najbolju kompoziciju sa numerom „Într-o altă viață“, za koju je sama napisala tekst, dok je muziku uradila u saradnji sa Romeom Verešanom.

Nakon takmičarskog dela, publika je uživala u bogatom revijalnom programu u kojem su nastupili Vanesa Crețu, Cristina Mic, grupa „Vibe“ sa svojim podmlatkom, kao i Irinel Dalea i „Remus Band“. Održavanje ovog tradicionalnog festivala, koji decenijama uspešno afirmiše mlade izvođače i rumunsku zabavnu muziku, finansijski su podržali Departman za Rumune u rasejanju, Ministarstvo kulture Republike Srbije, pokrajinski sekretarijati za kulturu i nacionalne manjine, Opština Kovačica, Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine i brojni sponzori.

(Pančevac/RTV Kovačica)