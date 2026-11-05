Vršac: Važna lekcija o saobraćaju za đake Poljoprivredne škole

U Poljoprivrednoj školi „Vršac“ juče, 4. novembra 2026. godine, održano je edukativno predavanje o bezbednosti u saobraćaju, koje su realizovali predstavnici Udruženja paraplegičara Mačvanskog okruga iz Šapca.

Ovo nije bilo uobičajeno predavanje o saobraćajnim pravilima i propisima. Učenici su imali priliku da iz prve ruke čuju potresne životne priče ljudi koji su, nakon saobraćajnih nezgoda, zadobili trajni invaliditet.

Kroz lična iskustva i neposredna svedočenja, predavači su ukazali na ozbiljne posledice neodgovornog ponašanja u saobraćaju, kao što su prekomerna brzina, vožnja pod dejstvom alkohola, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje i nekorišćenje sigurnosnog pojasa.

Posebna vrednost ovakvih susreta jeste u tome što mladi ne usvajaju samo znanja o pravilima bezbednog učešća u saobraćaju, već razvijaju svest o odgovornosti prema sopstvenom životu i životima drugih ljudi.

Jedna nepromišljena odluka može zauvek promeniti nečiji život. Zato u saobraćaju nema mesta za rizik, nepažnju i neodgovornost.

Iz Poljoprivredne škole „Vršac“ zahvalili su se predstavnicima Udruženja paraplegičara Mačvanskog okruga iz Šapca na izdvojenom vremenu, otvorenosti i važnoj životnoj lekciji koju su preneli učenicima.

Jer obrazovanje ne podrazumeva samo sticanje stručnih znanja, već i razvijanje odgovornih, savesnih i humanih ljudi.

(Pančevac/Poljoprivredna škola „Vršac“)