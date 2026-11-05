Južni Banat

ŠK „Bata Ćosić“: 5 šahovskih garnitura za sefkerinske đake

17:00

05.11.2026

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Foto: Pexels

U okviru projekta „Povratak šaha u škole i predškolske ustanove“, danas je realizovana još jedna akcija usmerena na popularizaciju šaha među najmlađima.

Predsednik Šahovskog kluba „Bata Ćosić“ iz Opova, Goran Vlajković, uručio je izdvojenom odeljenju Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Sefkerinu donaciju kluba od pet šahovskih garnitura, prenosi Glas Opova.

Podsetimo, predstavnici Šahovskog saveza Srbije posetili su 22. oktobra Osnovnu školu „Dositej Obradović“ u Opovu i tom prilikom donirali deset šahovskih garnitura i šahovsku literaturu.

U ovoj obrazovnoj ustanovi šah je organizovan kao vannastavna aktivnost, koja se realizuje u tri odeljenja u Opovu i jednom u Sefkerinu. Nove šahovske garniture doprineće unapređenju uslova za rad i omogućiti učenicima da kroz igru razvijaju koncentraciju, logičko razmišljanje i takmičarski duh.

(Glas Opova)

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