Čestitka povodom Dana grada Pančeva

Drage sugrađanke i sugrađani, povodom 8. novembra, Dana grada Pančeva, upućujemo vam najsrdačnije čestitke, sa željom da ovaj praznik provedemo ponosni na bogatu istoriju, tradiciju i poseban duh našeg grada, kaže se u čestitki koju su uputili gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović i predsednik Skupštine grada Pančeva Tigran Kiš.

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Osmog novembra 1918. godine, srpska vojska, predvođena kapetanom Petrom Aračićem, oslobodila je Pančevo, označivši početak oslobađanja Banata. Taj istorijski trenutak ostao je trajno upisan u pamćenje našeg grada i generacija koje su gradile njegovu budućnost.

Pančevo je grad bogate prošlosti, prepoznatljive arhitekture, snažne industrijske i kulturne tradicije, ali i grad susreta različitih naroda, kultura i običaja. Ulice, znamenita zdanja i obale Tamiša svedoče o vremenima koja su ga oblikovala, dok ljudi koji u njemu žive, rade i stvaraju čine Pančevo posebnim.

Čuvajući nasleđe naših predaka, imamo odgovornost da nastavimo da gradimo Pančevo kao grad novih mogućnosti, razvoja, solidarnosti i kvalitetnijeg života za sve generacije. To je zajednički zadatak i vrednost koja nas povezuje, da poštujemo ono što smo nasledili, a da budućim generacijama ostavimo grad na koji će biti ponosne.

Neka nas Dan grada Pančeva podseti na sve ono što nas povezuje, na snagu zajedništva i na ljubav prema mestu koje nazivamo svojim gradom i domom.

(Pančevac)