Južni Banat

Sanacija Deliblatske peščare: Plan gotov u narednih mesec dana

16:00

08.11.2026

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Foto: JP Vojvodinašume

Izvršni direktor „Vojvodinašuma“ Marko Marinković izjavio je da nema zastoja u aktivnostima na sanaciji i revitalizaciji Deliblatske peščare nakon požara, uprkos promenama na političkom nivou. Najavio je da bi šumarski sanacioni plan trebalo da bude završen u narednih mesec dana, nakon čega će biti upućen Upravi za šume na usvajanje.

Marko Marinković je izjavio Fonetu da „Vojvodinašume“ nastavljaju redovne aktivnosti, dodatni monitoring i saradnju sa fakultetima, institutima i drugim institucijama, bez obzira na promene u nadležnim ministarstvima.

„Što se tiče obnove i revitalizacije Deliblatske peščare, radimo sasvim normalno, radimo dodatne monitoringe, sarađujemo sa svim institucijama sa kojima smo i do sada sarađivali, bez ikakvog zastoja“, rekao je Marinković, koji je u „Vojvodinašumama“ zadužen za šumarstvo, ekologiju i razvoj, prenosi RTV.

Marinković je naveo da preduzeće još nije završilo i usvojilo šumarski deo sanacionog plana, koji će biti upućen Upravi za šume u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja treba da ga usvoji.

Prema njegovim rečima, taj plan trebalo bi da bude završen u narednih mesec dana, možda i ranije, a zakonski rok za njegovo donošenje je 23. decembar.

Marinković je istakao da se paralelno radi i na programu revitalizacije, koji se odnosi na biološki aspekt obnove i zaštitu prirode, a koji nema isti zakonski rok kao šumarski sanacioni plan.

U pripremi tog programa „Vojvodinašume“ sarađuju sa Zavodom za zaštitu prirode, biološkim fakultetima, institutima i nevladinim organizacijama, a za ponedeljak je najavljen novi operativni sastanak na kojem će biti razmotreni rezultati dosadašnjeg rada i otvorena pitanja.

Marinković je rekao da je u ovom trenutku posebno važno definisanje uslova zaštite prirode, u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode i naučnim institucijama, kako bi mogao da bude završen šumarski deo plana.

Dodao je da su rezultati dosadašnjeg monitoringa već predstavljeni i dostupni na sajtu „Vojvodinašuma“.

„Mi radimo svoj posao profesionalno, ne bavimo se politikom“

Govoreći o mogućem uticaju promene vlasti i dolaska novih ministara na proces obnove Deliblatske peščare, Marinković je rekao da ne očekuje usporavanje aktivnosti, ali da će novo rukovodstvo nadležnih ministarstava, kao i do sada, imati uvid u rad javnog preduzeća i izveštaje o sprovedenim aktivnostima.

„Ne vidim da nas to nešto usporava za sada. Mi radimo svoj posao profesionalno, ne bavimo se politikom“, rekao je Marinković.

(RTV)

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Deliblatska peščara plan sanacije Vojvodinašuma

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