Sveti Dimitrije: Obeležena slava Bele Crkve

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17:30
08.11.2026
Slava Bele Crkve, sveti velikomučenik Dimitrije, obeležena je uz rezanje slavskog kolača u kabinetu predsednika opštine.
Sveti Dimitrije je zaštitnik Bele Crkve, u znak sećanja na 8. novembar 1918. godine, kada je Srpska vojska oslobodila Belu Crkvu u završnici Prvog svetskog rata.
Predsednica Opštine Bela Crkva Tatjana Kokar i predsednik Skupštine opštine Marjan Aleksić svim stanovnicima opštine Bele Crkva uputili su najsrdačnije čestitke povodom slave opštine Bela Crkva – Svetog velikomučenika Dimitrija – Mitrovdana.
(BC Info)
17:30
08.11.2026
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08.11.2026
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