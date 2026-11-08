Južni Banat

Sveti Dimitrije: Obeležena slava Bele Crkve

16:12

08.11.2026

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Printscreen/RTV

Slava Bele Crkve, sveti velikomučenik Dimitrije, obeležena je uz rezanje slavskog kolača u kabinetu predsednika opštine.

Sveti Dimitrije je zaštitnik Bele Crkve, u znak sećanja na 8. novembar 1918. godine, kada je Srpska vojska oslobodila Belu Crkvu u završnici Prvog svetskog rata.

Predsednica Opštine Bela Crkva Tatjana Kokar i predsednik Skupštine opštine Marjan Aleksić svim stanovnicima opštine Bele Crkva uputili su najsrdačnije čestitke povodom slave opštine Bela Crkva – Svetog velikomučenika Dimitrija – Mitrovdana.

(BC Info)

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Bela Crkva slava Sveti Dimitrije

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