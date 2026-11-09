Obnova Deliblatske peščare: Sanacioni plan za mesec dana

Izvršni direktor Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Marko Marinković izjavio je da nema nikakvog zastoja u aktivnostima na sanaciji i revitalizaciji Deliblatske peščare nakon požara. On je najavio da će šumarski sanacioni plan biti završen u narednih mesec dana, svakako pre zakonskog roka koji ističe 23. decembra, nakon čega će biti upućen Upravi za šume na konačno usvajanje.

Marinković je pojasnio da se paralelno sa šumarskim delom intenzivno radi i na programu revitalizacije, koji obuhvata biološki aspekt obnove i dugoročnu zaštitu prirode. U izradi ovih dokumenata „Vojvodinašume“ tesno sarađuju sa Zavodom za zaštitu prirode, fakultetima, naučnim institutima i organizacijama civilnog društva, a rezultati dosadašnjeg monitoringa terena već su javno dostupni na sajtu preduzeća.

„Što se tiče obnove i revitalizacije Deliblatske peščare, radimo sasvim normalno, radimo dodatne monitoringe, sarađujemo sa svim institucijama sa kojima smo i do sada sarađivali, bez ikakvog zastoja. Mi radimo svoj posao profesionalno, ne bavimo se politikom”, poručio je Marinković, naglašavajući da promene u nadležnim ministarstvima neće usporiti započeti posao na terenu.

(Pančevac)