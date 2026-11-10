Radno vreme Doma zdravlja Pančevo tokom predstojećeg praznika

Pančevo – Povodom obeležavanja državnog praznika, Dana primirja u Prvom svetskom ratu, Dom zdravlja Pančevo organizovaće rad svojih službi po izmenjenom, prazničnom rasporedu u sredu, 11. novembra. Za građane kojima bude potrebna medicinska pomoć biće obezbeđeno dežurstvo u ključnim odeljenjima.

Glavna dežurna ambulanta u gradu biće Zdravstvena ambulanta „Gornji grad“, koja će primati pacijente u periodu od 07 do 19 časova. U istom terminu, od 07 do 19 časova, dežuraće i Odeljenje za zdravstvenu zaštitu predškolske dece (Predškolski dispanzer), kao i Služba za laboratorijsku dijagnostiku, uz napomenu da je prijem pacijenata za hitne laboratorijske analize ograničen do 18 časova.

Za stanovnike okolnih mesta sa teritorije grada, seoske ambulante radiće skraćeno, od 07 do 12 časova. Identično radno vreme od 07 do 12 časova primenjivaće se i u Službi polivalentne patronaže, kao i u Službi kućnog lečenja.



Služba stomatološke zdravstvene zaštite biće dostupna građanima od 08 do 18 časova. Kako je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove, „Služba hitne medicinske pomoći će raditi u uobičajenom radnom vremenu“, odnosno biće na raspolaganju non-stop, od 00 do 24 časa.

Tokom prazničnog dana, Služba za zdravstvenu zaštitu žena neće dežurati, dok Centar za prevenciju u sredu neće raditi.

(Pančevac)