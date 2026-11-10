Uhapšen mladić u Pančevu zbog nanošenja teških telesnih povreda

Pančevo – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa ovdašnjim Osnovnim javnim tužilaštvom, intenzivnim operativnim radom uhapsili su L. S. (2008) iz Pančeva. On je priveden zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

Mladić se sumnjiči da je 3. novembra ove godine, oko ponoći u Pančevu, zajedno sa još nekoliko lica oštećenom zadao više udaraca drvenom motkom u predelu glave i tela. Tom prilikom žrtvi su nanesene teške telesne povrede.

Dok je osumnjičeni L. S. lišen slobode, policija i dalje intenzivno radi na ovom slučaju. Kako se navodi u saopštenju, za još dvojicom muškaraca iz Pančeva se traga, a dalji rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog incidenta je u toku.

Osumnjičenom L. S. je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz odgovarajuću krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu.

(Pančevac)