PU Pančevo: Lažno se predstavljao kao policajac

Pančevo – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa ovdašnjim Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su V. V. (1971) iz Kovilja. Muškarac je priveden zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

On se sumnjiči da se tokom oktobra i novembra ove godine lažno predstavljao kao policijski službenik. Osumnjičeni je radnicama u lokalima i na pijacama pokazivao improvizovanu službenu značku i uzimao novac pod izgovorom da mora da ga proveri, tvrdeći da su „radnice kao kusur kupcima vraćale falsifikovane novčanice”. Nakon što bi uzeo novac, on je odlazio u nepoznatom pravcu.

Intenzivnim operativnim radom pripadnika kriminalističke policije osumnjičeni je lociran i pronađen. Tokom akcije otkriveni su predmeti koji potiču iz ovog krivičnog dela, kao i sredstva koja su korišćena prilikom izvršenja prevara.

Osumnjičenom V. V. je određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz odgovarajuću krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu.

(Pančevc)