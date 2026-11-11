Arheološka istraživanja u Banatskom Novom Selu: Šta je otkriveno za 3 godine

Na arheološkom lokalitetu Bostanište u Banatskom Novom Selu već treću godinu zaredom sprovode se sondažna arheološka iskopavanja. Istraživanja realizuje stručni tim Narodnog muzeja Pančevo, koji čine arheolozi Jelena Đorđević i mr Vojislav Đorđević.

Viši kustosi i arheolozi Jelena i Vojislav Đorđević, otkrili su izuzetno važne dokaze o kontinuitetu seoskog života ranoslovenskog stanovništva u trajanju od punih 300 godina od kraja 7. do kraja 10. veka.na arheološkom lokalitetu “Bostanište” u Banatskom Novom Selu.

Za tri sezone istraživanja, tim je otkrio nekoliko desetina stambenih objekata iz ranog srednjeg veka. Posebna karakteristika ovog nalazišta jeste specifičan način na koji su položeni ljudski ostaci, što predstavlja zagonetku koju arheolozi tek treba da protumače, prenosi RTV Pančevo.

Tokom poslednje kampanje istražena je velika građevina sa 10 dubokih jama koje su služile kao silosi za skladištenje žitarica i hrane ili kao mesta gde se kopala gvozdena ruda.

Budući da je ranosrednjovekovni period na ovim prostorima izuzetno malo istražen, ovakvi nalazi dobijaju izuzetnu naučnu težinu i nameću potrebu za daljim, sistematskim radom na lokalitetu naglasila je Jelena Đorđević arheolog i član istraživačkog tima Bostanište.

Planirano je da se iskopavanja nastave i narednih godina, a sprovode se uz finansijsku podršku Ministarstva kulture. Arheolozi ističu i odličnu saradnju sa lokalnim stanovništvom BNS-a, koje je ustupilo svoja imanja za istraživanje.

(RTV Pančevo)