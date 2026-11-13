Folkloraši igrali za Kostu i prikupili više od 200.000 dinara

Puna sala Doma kulture u Omoljici, aplauzi, pesma i veliko srce publike obeležili su humanitarni koncert Kulturno-umetničkog društva „Žisel”, održan nedavno povodom Svetskog dana srpskog kola.

Pod nazivom „Igramo za Kostu”, članovi društva priredili su veče folklora i zajedništva sa željom da pomognu dečaku kome je neophodna podrška u lečenju.

Odziv Omoljčana i drugih posetilaca nadmašio je očekivanja, pa je tokom večeri prikupljeno 203.340 dinara.

Koncert su otvorili najmlađi članovi društva, polaznici folklornog zabavišta KUD-a „Žisel”.

Njihov dečji splet igara uneo je posebnu radost u salu i već na početku večeri osvojio simpatije publike.

Potom su se na sceni smenjivali izvođački i dečji ansambl domaćina, pokazujući raznovrsnost folklornog stvaralaštva i umeće mladih igrača.

Među gostima su bili članovi KUD-a „Radinac” iz istoimenog mesta kod Smedereva, dečji hor Nacionalnog ansambla „Toše Proeski” iz Kačareva, kao i talentovane etno-pevačice Tijana Stamenković iz Starčeva i Bojana Trivković iz Beograda.

Program je, kao i obično, sigurno i nadahnuto vodila Una Simić.

Završnica koncerta bila je u znaku velikog zajedničkog kola, u koje su se ruku podruku uhvatili domaćini, gosti i publika.

Taj prizor je na najbolji način zaokružio veče čija je glavna poruka bila da se zajedništvo ne pokazuje samo igrom i pesmom već i spremnošću da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Prema rečima predsednika KUD-a „Žisel” Božidara Potkonjaka, društvo je, uprkos tome što je već treću godinu bez finansiranja od lokalne samouprave, uspelo da organizuje tri humanitarna koncerta s velikim odzivom publike.

Najavio je i četvrti, koji će biti održan 26. decembra, kao završni događaj ove uspešne, ali i iscrpljujuće godine za članove društva.

Iza uspeha koncerta stoji veliki trud igrača, umetničkih rukovodilaca, roditelja, prijatelja društva i svih koji su pomogli u njegovoj organizaciji.

Prepuna sala i prikupljeni novac pokazali su da Omoljica ume da prepozna trenutak kada je solidarnost važnija od svega drugog.

Organizatori su pozvali sve ljude dobre volje da nastave da pomažu malom Kosti slanjem SMS poruke s brojem 1331 na 3030, putem Humanitarne fondacije „Budi human”.

(Pančevac/J. Filipović)

Bogata jesen u Omoljici: KUD Žisel ređa uspešna gostovanja

Koncert za pamćenje: KUD „Žisel“ gostovao u Gerontološkom centru