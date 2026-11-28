DEBELJAČA – Udruženje „Malo selo velikog srca“ organizuje četvrti po redu Novogodišnji vašar, koji će biti održan u nedelju, 6. decembra 2026. godine, u periodu od 12 do 16 časova, na pijačnom trgu u Debeljači.

Ova tradicionalna manifestacija realizuje se uz podršku Opštine Kovačica i JKP „4. oktobar“, sa ciljem okupljanja lokalnih proizvođača, podrške malim preduzetnicima i stvaranja prave praznične atmosfere u zajednici.

Posetioce na pijaci u Debeljači očekuje bogata ponuda više od 60 izlagača, gde će na jednom mestu moći da pronađu autentične rukotvorine, nakit, igračke i originalne novogodišnje poklone. Pored raznovrsnih rukotvorina, za gastronomski ugođaj biće zaduženi izlagači sa domaćim kolačima, mekikama, palačinkama i kuvanim vinom.

Organizatori su pripremili i bogat prateći program za sve generacije.

Najmlađe posetioce obradovaće besplatno fotografisanje sa Deda Mrazom, dok je za sve učesnike pripremljena i tradicionalna tombola sa vrednim nagradama, obezbeđenim zahvaljujući velikodušnosti meštana, učesnika vašara i donatora iz cele opštine.

(Pančevac)