Koncert za pamćenje: KUD „Žisel“ gostovao u Gerontološkom centru

Mladi folkloraši školskog uzrasta Kulturno-umetničkog društva „Žisel“ iz Omoljice gostovali su po prvi put u Gerontološkom centru, gde su korisnicima priredili nastup ispunjen sjajnom energijom i tradicijom.

Ovaj događaj imao je neprocenjiv emotivni značaj za najstarije sugrađane, probudivši pozitivna sećanja i stvorivši snažan most između različitih generacija kroz pesmu i igru. Poseta mladih čuvara tradicije donela je stanarima centra dubok osećaj pripadnosti, ponosa i međugeneracijske solidarnosti.

Programu je prisustvovao i predsednik KUD-a „Žisel“ Božidar Potkonjak, koji je biranim rečima pozdravio sve okupljene i istakao važnost ovakvih susreta.



Iz Gerontološkog centra uputili su veliku zahvalnost i Nemanji Tanasiću, umetničkom rukovodiocu i koreografu društva, koji je osmislio i uobličio ovaj odličan koncertni nastup. Gosti iz Omoljice obećali su domaćinima novi susret u skorije vreme, na obostrano zadovoljstvo svih učesnika.

(Pančevac/S.L)