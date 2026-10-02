Bogata jesen u Omoljici: KUD Žisel ređa uspešna gostovanja

Kulturno-umetničko društvo „Žisel“ iz Omoljice nastavlja sa izuzetno dinamičnim radom, a uspešne septembarske aktivnosti i brojna gostovanja najavljuju uzbudljivu jesenju sezonu za omoljičke folkloraše. Pored redovnih proba i uspešno sprovedenog upisa novih članova, ovo društvo je tokom devetog meseca dostojno reprezentovalo svoje mesto na nekoliko važnih regionalnih manifestacija.

Prema rečima, predsednika Upravnog odbora pomenutog KUD-a, Božidara Potkonjaka, „Žiselovci“ su tokom devetog ovogodišnjeg meseca učestovali na manifestacijama „Zaboravljene ige i veštine“ u Pločici, gde se predstavio mlađi ansambl, a potom i na Festivalu zimnice u Koceljevi.

– U međuvremenu nas je Anastasija Milojević predstavila na Susretima gajdaša u Kačarevu, gde je svirala male banatske gajde. Što se tiče planova u oktobru, na vidiku je koncert u omoljičkom Domu kulture krajem meseca – najavljuje Potkonjak.

(Pančevac/J. F.)

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