Hitna pomoć Pančevo: Toplo vreme loše utice na meteoropate

Iako je novembar poslednjih dana temperature su više od uobičajenih za ovo doba godine. Nagle promene vremena i temperaturne oscilacije mogu uticati na naše zdravlje.

U pančevačkoj Službi hitne pomoći ovih dana u ambulantu dolaze pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, asmatičari, kao i oni koji se žale na visoku telesnu temperaturu. Vremenski prilike utiču i na Pančevce koji su osetljivijeg zdravlja.

Novembar je mesec u kojem smo navikli na hladnija jutra, niske temeperature i prve nagoveštaje zime. Ipak, ove godine polovinom novembra prilike su drugačije, pa nas neuobičajeno topli dani više podsećaju na proleće nego na poznu jesen. Ovakve oscilacije temperatura mogu uticati i na organizam, posebno kod hroničnih bolesnika i osoba osetljivih na promene vremena, prenosi RTV Pančevo.

Ima ljudi koji su malo više osetljivi na promenu vremena, pa u skladu sa tim kako se osećaju, tako treba da se i ponašaju.

-Naravno, adekvatno se oblačite, hidratacija, ako je kiša ostanete kući, merite pritisak, pogotovo hroničari, pritisak može da varira u skladu sa promenom vremena, pa eto malo više pažnje da se posveti tome, rekla je dr Jelena Živanović iz Hitne pomoći Pančevo.

Organizam ima sposobnost da se prilagođava promenjenim vremenskim uslovima, a taj proces kod nekih osoba može biti i praćen različitim tegobama.

Već narednih dana očekuju se drugačiji vremenski uslovi, zato je važno prilagoditi oblačenje temperaturama, čuvati zdravlje i ne dozvoliti da nas nekoliko dana sa višim dnevnim temperaturama zavara da je zima daleko.

(RTV Pančevo)