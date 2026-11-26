U Pančevu se redovno organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi u saradnji Crvenog krsta Pančevo i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Iz Crvenog krsta ističu da su Pančevci i ove godine pokazali visok stepen humanosti i pozivaju sve sugrađane da se uključe u akcije i svojim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna.

U saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuju se akcije dobrovoljnog davanja krvi, svakog ponedeljka i srede u prostorijama u Crvenom krstu Pančevo, prenosi RTV Pančevo. Akcije se održavaju prepodne, dok poslednje srede u mesecu akcija je od 13 do 17 časova, rekla je Milica Todorović iz Crvenog krsta Pančevo.

„Mi sada polako svodimo račune. Približavamo se kraju godine. Građani i građanke su bili izrazito humani i uključivali su se u akcje dobrovoljnog davanja krvi. Nadam se da ćemo do kraja godine moći da potvrdimo da smo kao građani pokazali humanost zajedno sa Službom za transfuziju krvi Vojvodine. U petak ćemo organizovati jedan motivacioni susret sa učenicima Ekonomsko – trgovačke škole i informisati ih šta je potrebno da bi se pripremili kako bi postali dobrovoljni davaoci krvi“, istakla je onda i dodala:

„Krvi nikada nije dovoljno. Iako nedostaju često pojedine krvne grupe, dobrovoljni davaoci krvi nikad ne oklevaju, pokazuju humanost, dolaze i daju krv kako bi pomogli onima kojima krv život znači.“

U saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuju se akcije dobrovoljnog davanja krvi, svake srede od 9 do 12 časova u Crvenom krstu Pančevo, u Žarka Zrenjanina 15, osim poslednje srede u mesecu kada je akcija od 13 do 17 časova.

(RTV Pančevo)