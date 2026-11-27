Kada zavisnost od alkohola polako počinje da prelazi u alkoholizam. Popunite test. I zašto govorimo „nazdravlje“ kada alkohol oduzima zdravlje.

Crnjak je da se pri kucanju alkoholnim pićima uzvikuje „nazdravlje” ili „živeli”, a da je alkohol vrlo efikasni ubica. Taj običaj je nastao u davna vremena zbog želja i molitvi da piće nekoj osobi donese dobro zdravlje i snagu, a ne bolest ili trovanje. A u to doba trovalo se mnogo češće prljavom vodom nego vinom ili pivom, te su zato alkoholna pića i služila za razmenu želja za dobro zdravlje i dug život.

Taj običaj je pre svega bio evropski, pa i danas, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, najveći potrošači alkohola na svetu su Evropljani sa 9,2 litra, dok je američki kontinent, Severna i Južna Amerika zajedno, na drugom mestu, s prosečnom potrošnjom od 7,5 litara po glavi. Prema izveštaju iz 2024, muškarci u Evropi godišnje u proseku popiju 15 litara alkohola, a žene četiri litra, dok svaki deseti odrasli stanovnik ima zdravstvene probleme povezane sa alkoholom, 6% odraslih smatra se zavisnim od alkohola, a 800.000 smrtnih slučajeva se svake godine može povezati sa alkoholom.

Trećina redovno pije

Naše nacionalno istraživanje o upotrebi alkohola, koje je sproveo Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, potiče još iz 2014. godine. Tada se pokazalo da je 72% populacije između 18 i 64 godine u prethodnoj godini bar jednom probalo alkohol (82% muškaraca i 62% žena), dok je 60 ili više grama alkohola jednom nedeljno ili češće konzumiralo 3,7% populacije (6,7% muškaraca i 0,6% žena).

Rizični obrasci upotrebe alkohola primećeni su kod 13,3% populacije (22,1% muškaraca i 4,6% žena). Količina popijenog alkohola kod muškaraca je 6,5 puta bila veća nego kod žena. A podatak da se s godinama kod muškaraca povećava količina alkohola koju ispijaju dok se kod žena smanjuje, trebalo bi da znači da su žene ipak racionalnije i da ih je lakše ubediti da se manu pića – kad-tad.

RIZIČNO PIJENJE ILI ZAVISNOST Glavna razlika je u kontroli i prisustvu fizičke i psihičke potrebe za alkoholom: rizično pijenje je obrazac konzumiranja koji povećava šansu za buduću štetu (ali osoba i dalje može da stane), dok zavisnost podrazumeva gubitak kontrole, toleranciju i pojavu krize kada se alkohol ne unosi. Suština – Rizično pijenje: količina i učestalost unosa alkohola prelaze bezbedne granice. Zavisnost: organizam i psiha su se prilagodili alkoholu; pijenje postaje prioritet. Kontrola – Rizično pijenje: osoba i dalje može da donese odluku da ne pije ili da stane posle jednog pića. Zavisnost: nemogućnost da se prestane pijenjem kada se jednom započne. Tolerancija i žudnja – Rizično pijenje: nema jake unutrašnje prinude niti potrebe za sve većim količinama za isti efekat. Zavisnost: izražena žudnja (neodoljiva potreba) i porast tolerancije na alkohol. Apstinencijalna kriza – Rizično pijenje: prestankom pijenja ne javljaju se fizički simptomi krize. Zavisnost: javljaju se drhtavica, znojenje, nervoza i potreba za jutarnjim pićem („da se organizam smiri“). Posledice – Rizično pijenje: još uvek ne moraju da postoje vidljivi zdravstveni ili društveni problemi, ali je rizik visok. Zavisnost: zanemarivanje obaveza, porodice i zdravlja uprkos očiglednoj šteti. Šta ovo znači u praksi? • Rizično pijenje (npr. redovno opijanje vikendom): Osoba ne pije svakog dana i nema fizičku krizu, ali unos velikih količina alkohola odjednom opterećuje jetru, srce i povećava rizik od nesreća. U ovoj fazi je obično dovoljno smanjiti količinu uz savetovanje. • Zavisnost (alkoholizam): Alkohol više nije stvar izbora ili opuštanja, već potreba za normalno funkcionisanje. U ovoj fazi nagli prestanak pijenja može biti opasan po zdravlje i zahteva stručni medicinski nadzor. UPALI CRVENU SIJALICU I ZBOG… 1. Dnevnog opijanja Posezanje za alkoholom u dnevnim satima može biti indikacija da neko ima problem. Ako već ne možete bez pijenja u društvu, savet je da pronađete „omiljeno” bezalkoholno piće. 2. Teškog zaustavljanja Indikacija problema može biti i ako neko ne može da prestane da pije pošto je popio jedno ili dva pića. 3. Opijanja iz dosade Opijanje iz dosade može biti znak da neko ima problem. U takvim slučajevima treba se fokusirati na preterivanje. 4. Korišćenja alkohola za suočavanje s problemima Mnogima je alkoholno piće način da se opuste nakon napornog dana, dok će drugi popiti piće da bi se zabavili. Znak za alarm je ako se alkohol koristi kao terapija protiv depresivnosti ili teskobe. 5. Preterivanja Ljudi ponekad mogu nenamerno da popiju koju više ako su u društvu ili na nekoj zabavi. Ali ako neko pije sve više kako bi dosegao osećaj opijenosti, to je razlog za zabrinutost. 6. Lošeg sna Piće uveče nekima može da pomogne da zaspe, dok drugima potpuno narušava san. 7. Znojenja Na problem može da ukaže i ako se neko znoji više nego obično.

Granica između umerene konzumacije alkohola, zloupotrebe alkohola i dijagnostikovane zavisnosti od alkohola često je veoma tanka. „Rizična” je konzumacija kada su količine koje se unose – na dnevnom nivou ili kroz epizode prekomernog opijanja – potencijalno štetne po zdravlje iako još ne postoji zavisnost. „Štetna” konzumacija već znači da pijenje ima negativne posledice po fizičko ili mentalno zdravlje – pri čemu se običan mamurluk ne svrstava u ovu kategoriju.

I onda – kada neko postaje „alkoholičar”? Ključ nije u količini, već u ulozi alkohola u životu. Zavisnost se razvija postepeno, a pošto je alkohol kod nas uobičajeni, pa često i poželjni deo kulturnih obrazaca i običaja, simptomi se teško uočavaju. Čak i oni koji se opijaju skoro svaki dan tvrde da nisu alkoholičari, uz već nam znane rečenice: „Mogu da prekinem da pijem kad god hoću”, „Meni alkohol ne smeta”, „Nikada nisam pijan i ne pravim gluposti kad popijem”…

Ko je zavisan od alkohola

Količina alkohola nije uvek najbitnija, pa ni vrsta pića. Dijagnoza zavisnosti od alkohola zasniva se na šest kriterijuma. Ako se ispune tri, onda ste po svemu sudeći alkoholičar:

1. Postoji snažna želja ili žudnja za konzumiranjem alkohola.

2. Dolazi do gubitka kontrole nad količinom i učestalošću konzumiranja alkohola.

3. Razvija se tolerancija: osoba mora postepeno da povećava količinu alkohola koju unosi kako bi postigla željeni efekat.

4. Osoba doživljava simptome apstinencijalne krize (kao što su mučnina ili drhtavica) kada alkohol nije dostupan u dovoljnim količinama.

5. Interesovanja i obaveze se zanemaruju zarad konzumiranja alkohola.

6. Konzumiranje alkohola se nastavlja uprkos jasnim negativnim posledicama (kao što su gubitak posla, raspad veze ili zdravstveni problemi).

Kako prepoznati alkoholičara?

Dok se i fizički ne propadne od alkohola, dug je put. Simptomi su uglavnom slični i kod muškaraca i kod žena. Dugotrajna zloupotreba gotovo neizbežno vodi do ozbiljnih zdravstvenih posledica kao što su hepatitis, ciroza jetre, pankreatitis, gastrointestinalni poremećaji, bolesti srca, kanceri… Uobičajni simptomi su:

• oštećenje vida, sluha i govora,

• oštećenje pamćenja (naročito kratkoročnog),

• gastrointestinalni problemi (npr. povraćanje, dijareja, poremećaji apetita, kiselinski refluks, gastritis, čirevi),

• upala pankreasa (pankreatitis),

• neuhranjenost i nedostatak hranljivih materija,

• kardiovaskularne bolesti (npr. poremećaji krvnih sudova, visok krvni pritisak, kardiomiopatija, poremećaji srčanog ritma),

• povišeni nivoi enzima jetre i oštećenja jetre (kao što su masna jetra, hepatitis, ciroza ili rak jetre),

• povećan rizik od malignih oboljenja (tumori usta i grla, rak želuca, debelog creva, jetre),

• vaskularne promene na koži, posebno na licu (crvenilo lica i nosa, zakrvavljene oči),

• povremene promene na noktima (pojava pruga, crvenilo u predelu polumeseca na noktu ili beljenje celog nokta),

• poremećaji spavanja,

• poremećaji percepcije i problemi s koordinacijom,

• halucinacije i zablude (deluzije),

• gubitak granica, euforično raspoloženje i pojačana impulsivnost,

• promene raspoloženja, kao i sklonost ka depresiji i anksioznim poremećajima,

• osećaj inferiornosti i krivice,

• posledice po mozak (atrofija mozga i povećan rizik od demencije i Alchajmerove bolesti),

• povećan rizik od nesreća i povreda,

• psihosocijalni problemi (gubitak zaposlenja ili društvenih veza, sukobi s drugim ljudima),

• simptomi apstinencijalne krize kada alkohol nije dostupan (drhtanje, znojenje, nesanica, mučnina, epileptični napadi, razdražljivost, agresija, povećan rizik od samoubistva).

I na kraju, zbog brojnih zdravstvenih posledica zavisnosti od alkohola osobe koje pate od ovog stanja imaju kraći životni vek.

Korak po korak do kraja

Zavisnost od alkohola je postepen proces s postepenim prelazima – od „normalne” (niskorizične) konzumacije alkohola preko rizičnog ponašanja pri pijenju i štetne zloupotrebe, pa sve do potpuno razvijene zavisnosti. Budući da posledice prekomerne konzumacije često nisu odmah uočljive, pojedinci mogu dugo vremena uspešno održavati privid normalnosti. Naročito u ranim fazama zavisnosti spoljnom posmatraču je veoma teško da prepozna osobu koja je „tajni” alkoholičar.

Iako se razvoj zavisnosti razlikuje od osobe do osobe, mogu se izdvojiti određene faze ili etape:

• U početku količina i učestalost konzumiranja alkohola rastu kao način za lakše nošenje sa određenim situacijama.

• Postepeno alkohol počinje da zauzima sve značajnije mesto u mislima i postupcima pojedinca.

• Održavanje kontrole nad sopstvenim ponašanjem pri pijenju postaje sve teže.

• Međuljudski odnosi, hobiji i druge obaveze bivaju zanemareni u korist supstance koja izaziva zavisnost.

• Kada alkohol nije dostupan, počinju da se javljaju simptomi apstinencijalne krize.

• Na kraju, ponašanje uslovljeno zavisnošću obično počinje da dominira celokupnom svakodnevnicom pojedinca. Fizičke, psihološke i društvene posledice postaju očigledne.

Zašto?

Ne postoji jedan, određeni okidač, uzroci su i biološka predispozicija, i društveni i kulturološki uticaji, i individualne okolnosti. Neke studije potvrđuju da čak postoji nasledna sklonost. Ali ne zbog gena, nego pre će biti zbog toga što deca uče da piju alkohol posmatrajući obrasce oko sebe. Alkoholizam mogu da podstaknu i stresni doživljaji – zlostavljanje, vršnjačko nasilje ili veliki lični gubitak. Konačno, uticaj ima i način na koji društvo ili kultura pristupaju alkoholu. Pored toga, postoji jasna povezanost između poremećaja mentalnog zdravlja i zloupotrebe alkohola.

Kako protiv?

Traženje pomoći i započinjanje lečenja što je ranije moguće poboljšava prognozu kod zavisnosti od alkohola. Međutim, to zahteva da osobe koje su pogođene budu svesne svoje zavisnosti. Članovi porodice i bliski ljudi igraju ključnu ulogu; prikrivanje problema ili održavanje „zavere ćutanja” retko kada pomaže. Pored lekara opšte prakse ili psihijatra, specijalizovani centri za savetovanje u vezi sa zavisnostima predstavljaju ključne resurse za one koji traže pomoć.

TEST: DA LI STE ALKOHOLIČAR/ALKOHOLIČARKA Test identifikacije poremećaja upotrebe alkohola ((engl. Alcohol Use Disorders Identification Test – AUDIT), koji preporučuje i Svetska zdravstvena organizacija, služi da se na vreme identifikuju rizična i štetna opijanja, kao i zavisnost od alkohola, to jest alkoholizam. AUDIT je trenutno najkorišćeniji instrument za otkrivanje alkoholizma od njegovog objavljivanja 1989. Namenjen je zdravstvenim radnicima, ali uz odgovarajuća upustva može ga koristiti i šira populacija. „Standardno piće” podrazumeva 10 grama alkohola, to jest 2,5 dl piva ili 1,2 dl vina ili 3 cl žestokog pića 1. Koliko često pijete alkoholna pića?

– Nikada (0 bodova)

– Jednom mesečno ili ređe (1 bod)

– 2 do 4 puta mesečno (2 boda)

– 2 do 3 puta nedeljno (3 boda)

– 4 ili više puta nedeljno (4 boda) 2. Koliko standardnih pića (10 grama alkohola) pijete na tipičan dan kada pijete?

– 1 ili 2 (0 bodova)

– 3 ili 4 (1 bod)

– 5 ili 6 (2 boda)

– 7 do 9 (3 boda)

– 10 ili više (4 bodova) 3. Za muškarce: koliko često ste popili šest ili više standardnih pića u jednoj prilici u poslednjih godinu dana? Za žene: koliko često ste popili četiri ili više standardnih pića u jednoj prilici u poslednjih godinu dana?

– Nikada (0 bodova)

– Ređe od jednom mesečno (1 bod)

– Jednom mesečno (2 boda)

– Jednom nedeljno (3 boda)

– Svakodnevno ili skoro svakodnevno (4 boda) 4. Koliko ste često tokom prošle godine otkrili da niste mogli da prestanete da pijete nakon što ste počeli?

– Nikada (0 bodova)

– Ređe od jednom mesečno (1 bod)

– Jednom mesečno (2 boda)

– Jednom nedeljno (3 boda)

– Svakodnevno ili skoro svakodnevno (4 boda) 5. Koliko često tokom prošle godine niste uspeli da učinite ono što se očekivalo od vas zbog pijenja?

– Nikada (0 bodova)

– Ređe od jednom mesečno (1 bod)

– Jednom mesečno (2 boda)

– Jednom nedeljno (3 boda)

– Svakodnevno ili skoro svakodnevno (4 boda) 6. Koliko često vam je tokom prošle godine bilo potrebno alkoholno piće ujutro kako biste se pokrenuli nakon teške serije pijenja?

– Nikada (0 bodova)

– Ređe od jednom mesečno (1 bod)

– Jednom mesečno (2 boda)

– Jednom nedeljno (3 boda)

– Svakodnevno ili skoro svakodnevno (4 boda) 7. Koliko često ste tokom prošle godine imali osećaj krivice ili kajanja nakon pića?

– Nikada (0 bodova)

– Ređe od jednom mesečno (1 bod)

– Jednom mesečno (2 boda)

– Jednom nedeljno (3 boda)

– Svakodnevno ili skoro svakodnevno (4 boda) 8. Koliko često tokom prošle godine niste mogli da se setite šta se dogodilo kada ste pili?

– Nikada (0 bodova)

– Ređe od jednom mesečno (1 bod)

– Jednom mesečno (2 boda)

– Jednom nedeljno (3 boda)

– Svakodnevno ili skoro svakodnevno (4 boda) 9. Jeste li vi ili neko drugi povređeni zbog vašeg opijanja?

– Ne (1 bod)

– Da, ali ne u prošloj godini (2 boda)

– Da, tokom prošle godine (4 boda) 10. Da li je rođak ili prijatelj, lekar ili drugi zdravstveni radnik bio zabrinut zbog vašeg pijenja ili predložio da ga smanjite?

– Ne (0 bodova)

– Da, ali ne u prošloj godini (2 boda)

– Da, tokom prošle godine (4 boda) Tumačenje rezultata (opšte smernice): Raspon mogućih ukupnih skorova kreće se od 0 do 40, pri čemu skor 0 označava osobu koja ne konzumira alkohol i nikada nije imala problema uzrokovanih alkoholom. Skor od 1 do 7 ukazuje na konzumiranje alkohola niskog rizika, prema smernicama Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Skorovi od 8 do 14 ukazuju na rizično ili štetno konzumiranje alkohola, dok skor od 15 ili više ukazuje na verovatno postojanje zavisnosti od alkohola (poremećaj upotrebe alkohola umerenog do teškog stepena). Ako imate manje od osam bodova, nemate problem sa alkoholom. Ako ste postigli rezultat od osam ili više, to indicira da vam alkohol šteti. Ako ste postigli rezultat od 13 i više za žene, te 15 i više za muškarce, to znači da ste zavisni od alkohola.

(Pančevac / N. S.)

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