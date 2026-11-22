U 50-im je poslednji trenutak da bar nešto učinite za svoje zdravlje – od redovnih kontrola, preko promene ishrane do više vremena za sebe

Većina se u pedesetim ne oseća staro. I baš tada bi trebalo da se suočimo s novom fazom života koja postavlja i nove zahteve. Ako ne želite da postanete biljka u starosti i da poživite duže od bar 70 godina, možda još nešto možete da uradite za sebe u ovoj dobi. Svi saveti kako da zdravo živite važe i dalje. Samo se prilagodite novim uslovima koje traži vaš organizam.

1. E stvarno je vreme – da nabavite aparat za pritisak

Ako i nemate visok pritisak, izmerite ga bar jednom nedeljno jer može odjednom da počne da skače, a da to ne primetite. Ako ustanovite da je povišen, merite ga potom redovno nekoliko dana. Ako nastavi da bude povišen, idite kod lekara.

2. E stvarno je vreme – za redovne kontrole

Ne obazirite se na to ako nervirate i svog „izabranog lekara” pošto tražite redovne kontrole krvne slike. Posebno provere holesterola, triglicerida i šećera mogu otkriti neka oboljenja i pre nego što se pojave simptomi.

Žene treba da ispitaju gustinu kostiju, a muškarci test na prostata specifični antigen (PSA), koji služi za otkrivanje raka prostate. Uradite niskodozni skener pluća ako imate istoriju pušenja od 20 cigareta dnevno tokom 20 godina ili duže, ako trenutno pušite ili ste prestali da pušite u poslednjih 15 godina.

Obavezno uradite kolonoskopiju. Rak debelog creva, treći po učestalosti, uspešno se leči ako se otkrije na vreme, a skrining može i da spreči njegov nastanak jer ako lekar otkrije abnormalno tkivo, može odmah da ga ukloni.

3. E stvarno je vreme – za promene u ishrani

Kako starite, vaše telo sagoreva manje kalorija. Kod žena hormonske promene takođe mogu dovesti do povećanja telesne težine. Ali i dalje važi da ne možete smršati ako unosite više kalorija nego što ih potrošite. Sada već možete uzimati i neke suplemente, najbolje uz savet lekara.

4. E stvarno je vreme – za bolji seksualni život

Seksualni problemi su prilično česti u pedesetim godinama, uglavnom zbog erektilne disfunkcije. Osim ako uzrok nije velika količina alkohola, ponavljanje postizanja ili održavanja erekcije može da ukaže i na druge zdravstvene tegobe, poput visokog holesterola, bolesti srca ili dijabetes. Kod žena problem u starijem dobu je suvoća vagine, zbog čega seksualni odnos postaje bolan. Nemojte se stideti da sa svojim lekarom razgovarate o tome jer postoje rešenja za probleme i kod muškaraca i kod žena.

5. E stvarno je vreme – za sebe

Iskoristite novu fazu života da odvojite više vremena za sebe i svoje zdravlje. Počnite s jednim danom mesečno koji ćete posvetiti „zdravoj ishrani i vežbanju”.

Taj dan treba da bude rezervisan samo za vas i stvari koje želite da radite. Pored zdrave ishrane i vežbanja, ubacite u dnevni raspored masažu, spa-centar, neko kulturno dešavanje. Počnite najpre obilnim, zdravim doručkom. Zatim iskoristite energiju za neku aktivnost: šetnju, vožnju biciklom ili plivanje na bazenu. Nakon laganog ručka, koji može biti salata ili supa od povrća, opustite se – čitajte knjigu ili odremajte. A onda dolazi vreme za stvari koje ste oduvek želeli da radite, ali nikada niste imali vremena. Posetite izložbu, radite ručne radove, posetite velnes-centar… Jedite tokom celog dana dosta voća i pijte dovoljno tečnosti. Zaokružite dan ukusnim, zdravim obrokom u večernjim satima u prijatnoj atmosferi. Posle toga, običaje iz „zdravog dana“ korak po korak unosite u svakodnevnicu i tokom drugih dana.

(Pančevac / N. S.)

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