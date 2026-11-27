Nije da su hemijske fabrike u Pančevu imale pravo da truju pušače, ali se mora priznati da je bilo pomalo glupavo tražiti da nam oni ne pune pluća azotnim i sumpornim jedinjenjima, ugljen-dioksidom i ugljen-monoksidom ili prašinom, što su svakako činili decenijama, ako to sami sebi radimo svakondnevno, godinama,

prilježno, bez zazora. Cigareta se stvarno može uporediti s hemijskom fabrikom jer oslobađa masu toksina kada se zapali. Naučnici su u duvanskom dimu identifikovali više od 5.300 različitih supstanci i jedinjenja, od kojih je oko 250 toksično, a 90 je klasifikovano kao kancerogeno ili potencijalno kancerogeno.

Pušenje – ubica broj jedan Pušenje i dalje predstavlja veliki zdravstveni rizik i vodeći uzrok prevremene smrti. Evo koliko su cigarete štetne: • Pušenje samo od jedne do deset cigareta dnevno povećava rizik od raka pluća deset puta u poređenju s nepušačima.

• Pušači su takođe izloženi većem riziku od razvoja ateroskleroze (očvršćavanja arterija), kao i od srčanog ili moždanog udara.

• Zavisnost od duvana može se razviti čak i nakon kratkotrajnog, neredovnog pušenja – to se može dogoditi već u detinjstvu ili adolescenciji.

• Polovina svih osoba koje su tokom života pušile umire od posledica upotrebe duvana.

• Svaka cigareta skraćuje život za pet minuta. U proseku, pušač izgubi oko osam godina života.

Pušenje cigareta godišnje u svetu ubije više ljudi nego sida, alkohol, ilegalne droge, saobraćajne nesreće, samoubistva i ubistva zajedno. Jer nema dela našeg tela koji neće propasti usled pušenja.

Srce, mozak i noge u opasnosti

Ko puši, ima mnogo više šanse da oboli od kardiovaskularnih bolesti, uključujući srčani i moždani udar, kao i bolest perifernih arterija (BPA) – stanje koje nazivamo „pušačkom nogom”. Osnovni uzrok je postepeno, ali i progresivno stvrdnjavanje arterija, to jest ateroskleroza usled plakova na zidovima krvnih sudova. Iako se ovaj proces javlja kod svih ljudi, kod pušača počinje ranije i napreduje znatno brže. A kada plakovi puknu, trombovi kreću i ka srcu i mozgu.

Sužavanje krvnih sudova izaziva i začepljenja krvnih sudova u nogama. Više od 90% ljudi koji boluju od „pušačke noge” su pušači. Stanje počinje bolom pri hodanju, a zatim napreduje do te mere da noga boli čak i u stanju mirovanja. A kada tkivo više ne dobija dovoljno kiseonika, neophodna je amputacija noge.

Slabija cirkulacija usled pušenja kod muškaraca može da izazove i impotenciju.

Obolelo tkivo zbog nedostatka kiseonika

Kada uvučemo dim od cigarete, trenutno dolazi od blagog do umerenog trovanja ugljen-monoksidom (CO), zbog čega kiseonik ne stiže u dovoljnoj količini u naša tkiva. Telo je primorano da proizvodi više hemoglobina, zbog čega raste broj crvenih krvnih zrnaca (eritrocita), kao i hematokrit (procenat ćelija u krvi). I tako krv postaje gušća, viskoznija, a time i sklonija zgrušavanju, Posledice su tromboza, embolija i infarkt. I ne treba biti u zabludi – i cigareta s „niskim sadržajem nikotina” može sadržati visoke koncentracije ugljen-monoksida.

Povećan rizik od raka

Pušenje je jedan od retkih pojedinačnih faktora koji najčešće uzrokuje različite vrste raka. Prvenstveno pogađa organe koji dolaze u direktan kontakt s dimom, kao što su usna duplja, grkljan i pluća. Čak od 20 do 30 procenata svih smrtnih slučajeva uzrokovanih rakom direktno se može pripisati pušenju, dok je uzrok raka pluća, usne duplje i grkaljana u 90 procenata slučajeva. Doprinosi i raku jednjaka, pankreasa, mokraćne bešike, debelog creva i grlića materice.

Kako izgleda rak pluća Rak pluća skoro uvek je vezan za pušenje cigareta. Bitno je koliko je ko dugo pušio i koliko cigareta. Ipak, prestanak pušenja će s vremenom smanjiti 24 puta veći rizik od dobijanja raka pluća u poređenju s nepušačima na 7,5 puta veći rizik.

Rak pluća je zajednički naziv za različite vrste malignih oboljenja koja se dele na sitnoćelijski i nesitnoćelijski. Kod sitnoćelijskog brzina rasta tumora i stopa deobe malignih ćelija znatno su veće. Stadijumi bolesti se klasifikuju pomoću TNM sistema. „T” označava tumor i opisuje njegovu proširenost. „N” se odnosi na zahvaćenost limfnih čvorova, a „M” ukazuje na prisustvo udaljenih metastaza.

Nesitnoćelijski karcinom pluća dalje se deli na četiri stadijuma:

• I stadijum: tumor je lokalizovan; nema udaljenih metastaza niti zahvaćenosti limfnih čvorova.

• II stadijum: tumor je mali, ali se već proširio na limfne čvorove, ili je tumor veći, ali se još nije proširio na limfne čvorove.

• III stadijum: tumor je veliki i već se proširio na limfne čvorove, ili je izrastao u okolno plućno tkivo.

• IV stadijum: bez obzira na veličinu tumora, on se klasifikuje kao IV stadijum ukoliko su se već pojavile udaljene metastaze. Simptomi koji mogu da ukažu na rak pluća se obično javljaju tek u uznapredovalim fazama bolesti, a mogu biti povezani i s mnogim drugim zdravstvenim stanjima. Ipak, ukoliko primetite jedan ili više od navedenih simptoma, preporučljivo je da se obratite lekaru:

• hronični kašalj

• iskašljavanje krvi

• nenameran gubitak telesne težine (više od 10 procenata početne telesne težine u periodu od šest meseci)

• otežano disanje

• promene na prstima — konkretno na vrhovima prstiju i noktima — kao znak hroničnog nedostatka kiseonika (pojava „batinastih” prstiju i noktiju poput „stakla na satu”, što podrazumeva zadebljanje vrhova prstiju i izraženu uzdužnu akrivljenost noktiju)

• učestala povišena telesna temperatura / osećaj slabosti

• bol u zidu grudnog koša

A ako rak metastazira, mogu se pojaviti bol u leđima ili bolovi u kostima, glavobolje (metastaza na kostima), vrtoglavica i mučnina (u slučaju metastaza u mozgu), kao i žutica (u slučaju metastaza u jetri). A za saznanje koliko je rak pluća izlečiv, neka posluži podatak da je stopa preživljavanja nakon pet godina svega od 10 do 20 procenata obolelih. Ipak, važno je napomenuti da se ova prognoza ne odnosi na sve na isti način. Tok bolesti se razlikuje od osobe do osobe i teško ga je predvideti. Mnogi ljudi žive s rakom pluća duži vremenski period i uspevaju da održe dobar kvalitet života, naročito kada se bolest otkrije u ranoj fazi i kada se adekvatno leči.

Koža lepša posle prestanka pušenja

Pušači obično imaju više bora od nepušača, a njihov ten je često sivkast i bled, pa zato deluju i starije. Pušenje izaziva kontrakcije sitnih mišićnih vlakana u krvnim sudovima, što uzrokuje njihovo sužavanje, pa i slabiju cirkulaciju. Čak i rane zbog toga sporije zarastaju. Pored toga, cigarete izazivaju ubrzanu razgradnju kolagena – proteina ključnog za elastičnost kože. Zato je koža pušača manje čvrsta i sklonija borama.

Oči – do slepila

Supstance koje se nalaze u duvanskom dimu izazivaju svojevrsnu „hemijsku upalu” vežnjače (konjunktive), zbog čega oči svrbe i izgledaju zakrvavljeno. Ipak, ovakva iritacija je zanemarljiva u odnosu na ozbiljnija oštećenja oka koja mogu nastati usled pušenja. Dim direktno napada i mrežnjaču i očni živac, a istovremeno indirektno narušava cirkulaciju krvi unutar oka. Nedostatak kisoenika na kraju može dovesti i do takozvanog moždanog udara oka, pa i slepila.

Takođe, pušenje će pospešiti i ubrzati i glavne uzročnike slepila koji nastaju usled glaukoma i makularne degeneracije, koji su povezani sa starenjem.

Tromboza – i u zdravim krvnim sudovima

Pušači su izloženi većem riziku od stvaranja krvnih ugrušaka (tromboze) nego nepušači. Posebno su pod rizikom žene pušači, koje istovremeno koriste kontraceptivna sredstva sa estrogenom. Nikotin čak izaziva stvaranje trombova i u zdravim krvnim sudovima. Upravo to je u velikom broju slučajeva uzrok tromboze dubokih vena na nogama.

Imunosistem slabašan kod pušača

Pušači su podložniji i infektivnim bolestima jer njihova krv sadrži manje imunoglobulina. Reč je o proteinima koje telo proizvodi radi odbrane od stranih supstanci. Zato su kod pušača teže upale pluća ili trovanja krvi (sepse), na šta utiču i staž u pušenju i količina popušenih cigareta. Prestanak pušenja smanjuje ukupnu podložnost infekcijama; već jedan do devet meseci nakon potpunog prestanka pušenja, imuni odbrambeni mehanizam postaje značajno jači. Pored toga, prestanak pušenja ublažava respiratorne tegobe i poboljšava funkciju pluća. Takođe, samo izbegavanje stalnog pokreta ruke ka ustima smanjuje izloženost potencijalnim virusima ili bakterijama.

Respiratorni trakt svira

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) skoro je rezervisana samo za pušače. U ranim fazama cilije (sitne strukture nalik dlačicama) u disajnim putevima postaju paralizovane, a pluća zato proizvode prekomernu količinu sluzi. S vremenom te cilije bivaju uništene, a zidovi malih vazdušnih kesica (alveola) potpuno nestaju. Sluzokoža bronhija postaje upaljena i zadebljana, što dovodi do sužavanja disajnih puteva. Glavni simptomi su kašalj i otežano disanje. Upala pluća je česta komplikacija HOBP-a.

Pušenje i udisanje duvanskog dima povećavaju rizik od razvoja astme, kao i verovatnoću pojave napada astme, naročito kod dece. Prema podacima Saveznog centra za zdravstveno obrazovanje (BZgA), više od 70 odsto slučajeva astme povezano je s pušenjem. Dim cigareta iritira pluća i pogoršava već postojeću astmu. Stoga bi osobe koje boluju od astme trebalo da izbegavaju svaki kontakt s dimom cigareta – a, naravno, ne bi trebalo ni same da puše.

Pušenje duplira šećernu bolest

Upotreba duvana takođe narušava metabolizam šećera. Istraživanja pokazuju da pušenje otprilike udvostručuje rizik od razvoja dijabetesa tip 2. Još uvek nije u potpunosti razjašnjeno koje su tačno supstance u cigaretama odgovorne za to. Istraživači pretpostavljaju da određene komponente u duvanskom dimu utiču na pankreas, čime remete proizvodnju insulina.

Zubi – smeđkasti

„Pušačka mrlja” označava smeđu prebojenost zuba. Razlog su naslage katrana iz dima cigareta koje se jedino mogu ukloniti kod stomatologa. Ali ove naslage nisu samo estetski neprivlačne već su i veoma štetne za zube i sluzokožu usne duplje. Pušači su izloženi znatno većem riziku od razvoja bolesti zuba i desni – kao što su gingivitis, parodontitis ili karijes – u poređenju s nepušačima. Pored toga, pušenje dovodi do neprijatnog zadaha, uzrokovanog jedinjenjima koja sadrže sumpor u duvanskom dimu, a koja se nagomilavaju na sluzokoži respiratornog sistema.

Pušenje slabi ljubavni život

Uticaj cigareta ne menja nečiji seksualni život nabolje.

Kod muškaraca naslage u krvnim sudovima mogu poremetiti protok krvi do penisa, što otežava postizanje erekcije. Takođe, interesovanje za seks može opasti usled straha od neuspeha. Pored toga, mogu se smanjiti i kvalitet i količina sperme. Sastojci koji se nalaze u duvanu mogu čak oštetiti gene, što potencijalno utiče na zdravlje bebe.

Kod žena pušenje može ometati seksualno uzbuđenje, čime se smanjuje želja. Bol – na primer, uzrokovan suvom, osetljivom kožom u genitalnoj regiji – može dovesti do poteškoća u postizanju orgazma. Takođe, jajne ćelije u jajnicima mogu biti oštećene, što otežava začeće. Kod trudnica pušenje može dovesti do prevremenog porođaja, pobačaja ili mrtvorođenja. Štaviše, novorođenčad majki koje puše često ima malu telesnu težinu na rođenju ili čak urođene defekte.

Pasivno pušenje Štetno je i pasivno pušenje. Ljudi u okolini pušača izloženi su „sporednom toku dima” koji nastaje od dela cigarete koji gori – na primer, kada se cigareta ostavi u pepeljari. Iako glavni i sporedni tok dima imaju različit hemijski sastav, oba sadrže štetne materije, a koncentracija toksina ponekad je čak i veća u sporednom toku dima nego u glavnom. Pošto su toksini u vazduhu ispunjenom dimom isti kao i oni koji se udišu direktno, nepušači koji žive s pušačem suočavaju se sa 30 odsto većim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Deca koja su svakodnevno izložena duvanskom dimu takođe se suočavaju sa značajnim zdravstvenim rizicima. Ona su sklonija infekcijama srednjeg uha i respiratornim oboljenjima, kao što je astma. Novorođenčad čije su majke pušile tokom trudnoće pokazuje veću sklonost ka alergijama, što zauzvrat povećava rizik od razvoja astme. Pušenje u prisustvu osobe koje boluju od astme može da izazove čak i trenutni napad. Pored toga, deca pušača češće obolevaju od prehlada. Takođe postoji povećan rizik od sindroma iznenadne smrti odojčeta.

(Pančevacf / N. S.)

Spreči, ne leči: Ružičasti oktobar protiv raka dojke

SPREČI, NE LEČI: Briga o zdravlju u 20-im