Tužilaštvo u Pančevu traži pritvor za lažnog policajca

Osnovno tužilaštvu u Pančevu saopštilo je danas da je predložilo sudu da odredi pritvor muškarcu (55) iz Kovilja zbog sumnje da se lažno predstavljao kao policijski službenik.

U saopštenju se sumnjiči da je to radio pokazujući improvizovanu policijsku značku da bi od radnica trgovinskih objekata i pijačnih tezgi uzimao novac pod izgovorom da je potrebno proveriti novčanice za koje je tvrdio da su falsifikovane. ; Sumnjiči se da je izvršio krivično delo prevare u produženom trajanju tokom oktobra i novembra 2026. u Pančevu, navodi se na sajtu Tužilaštva.

Dodaje se da je lažni policajac danas saslušan i da je tužilaštvo predložilo Osnovnom sudu u Pančevu da mu odredi pritvor.

(Beta)